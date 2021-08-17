السيارات الأكثر توفيرا لاستهلاك الغاز كوقود.. قائمة 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد عام 2020 طرح مجموعة مميزة من الموديلات العاملة بالغاز كوقود، إليكم عبر ”الخليج 365”، قائمة بأبرز السيارات الجديدة الموفرة في استهلاكها للغاز.

شهد عام 2020 طرح مجموعة مميزة من الموديلات العاملة بالغاز كوقود، وقام موقع "كار نيوز"، بالكشف عبر تقرير له، عن أبرز السيارات الجديدة الموفرة في استهلاكها للغاز.

وبدأ الموقع قائمته بالسيارة الأكثر توفيرا لاستهلاك الغاز، في المركز الأول، طراز فورد فيوشن الهجين موديل عام 2020، الذي يستهلك غاز بمعدل جالون واحد لكل 42 ميل يقطعهم على الطرق السريعة وداخل المدن معا، ويتوفر الطراز بسعر 28 ألف دولار.

وفي المركز الثاني بعد طراز فورد فيوشن، جاء طراز لكزس ES Hybrid، موديل عام 2020، الذي يستهلك الغاز كوقود بمعدل جالون واحد لكل 44 ميل يقطعهم على الطرق السريعة وداخل المدن معا، ويتوفر في الأسواق بسعر يبدأ من 41,810 ألف دولار.

وفي المركز الثاني مكرر بالتساوي مع طراز لكزس، جاء طراز تويوتا Avalon Hybrid، الذي يستهلك وقود الغاز بمعدل جالون واحد لكل 44 ميل يقطعهم على الطرق السريعة وداخل المدن، ويتوفر بسعر افتتاحي 37 ألف دولار.

وفي المركز الثالث، جاء طراز هوندا Accord Hybrid الذي يستهلك وقود بمعدل جالون واحد لكل 48 ميل يقطعهم على الطرق السريعة وداخل المدن معا، ويتوفر بسعر افتتاحي يبدأ من 25,620 ألف دولار.

وفي المركز الرابع، جاء ضمن القائمة طراز آخر من تويوتا هو طراز Camry Hybrid، الذي يستهلك وقود بمعدل جالون واحد لكل 52 ميل يقطعهم على الطرق السريعة وداخل المدن، ويتوفر بسعر افتتاحي 28,430 ألف دولار.

وبالتساوي مع طراز كامري، جاء طراز تويوتا Corolla Hybrid، موديل 2020، في المركز الرابع مكرر أيضا بنفس معدل استهلاكها للغاز، جالون لكل 52 ميل، ويتوفر بسعر افتتاحي 23,100 ألف دولار.

وفي المركز الخامس جاء طراز آخر من تويوتا هو طراز "بيريوس" موديل 2020، الذي يستهلك جالون واحد من الغاز لكل 56 ميل يقطعهم على الطرق السريعة وداخل المدن معا، ويتوفر بسعر افتتاحي 24,325 ألف دولار.



