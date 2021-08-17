الأخف وزنا والأكثر قوة.. ظهور سيارة بورش كايمان 718 للمرة الأولى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيارة بورش كايمان 718 "Porsche 718 Cayman GT4" المنتظر ظهورها لأول مرة قبل طرحها رسميات بالأسواق بتحديثات خارجية وداخلية متعددة

يبدو أن موعد طرح سيارة بورش كايمان 718 "Porsche 718 Cayman GT4" أصبح وشيكا جدا، خاصة بعد أن التقطت عدسات مصوري موقع motor1.com لقطات واضحة للغاية تظهر السيارة الرائعة المنتظرة داخل حلبة نوربورغرينغ الألمانية دون أي ملصقات للتمويه لإخفاء ملامحها.





وبما يتوافق مع انسيابية وقوة مظهرها الخارجي، يتوقع المحللون أن تكون النسخة المنتظرة من سيارة بورش كايمان 718 "Porsche 718 Cayman GT4" أكثر قوة وتطورا من جميع النسخ السابقة حيث ستتوافر السيارة مبدئيا بعلبة تروس يدوية ذات 6 سرعات، على أن تتوافر نسخة إضافية اختيارية تضم ناقل حركة أوتوماتيكيا ثنائي القابض في نهاية عام 2020.





أما فيما يخص قلب السيارة النابض فإن هيكلها قد يحتضن محركا بسعة 3.8 لتر يوفر قوة تبلغ 420 حصانا، مما سيجعل النسخة المنتظرة من سيارات بورش كايمان 718 "Porsche 718 Cayman GT4" الأقوى والأسرع، خاصة وأن وزنها أقل بـ50 كجم من الإصدارات السابقة، وذلك بعد اعتماد نوع مطور من الزجاج خفيف الوزن والتخلي عن بعض وسائل الترفيه.





وبكل تأكيد، سوف يحدث تصميم الشبكة الأمامية المحدث وتطوير نظام الهواء البارد الفارق فيما يخص إدخال الهواء لغرفة محرك سيارة بورش كايمان 718 "Porsche 718 Cayman GT4" وهو ما سيزيد من قوة أدائها.





وتمتد التعديلات الخاصة بالنسخة المنتظرة للبورش كايمان 718 "Porsche 718 Cayman GT4" لتشمل زوجا من العوادم موزعة على جانبي السيارة مثبتين على المصد الخلفي المصمم حديثا، حيث تخلت بورش Porsche عن وضع العادم في منتصف الجهة الخلفية كما يحدث في سيارة جي تي اس " GTS".





ويقدم جناح السيارة الخلفي "السبولير" الكبير والمحدث لسيارات بورش كايمان 718 "Porsche 718 Cayman GT4" أقصى درجات الثبات والاتزان على الطرقات أثناء القيادة بسرعات عالية.

ومن المرجح بقوة أن يتم الإعلان الرسمي عن نسخة 2020 من سيارة بورش كايمان 718 "Porsche 718 Cayman GT4" خلال فعاليات مهرجان جودوود للسرعة 2019 والذي سوف ينطلق في الرابع من شهر يوليو القادم وينتهي في السابع من نفس الشهر.