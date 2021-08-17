بسبب كلمة واحدة: فورد وجنرال موتورز تدخلان في خلاف قانوني وإعلامي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – منذ أسابيع، رفعت جنرال موتورز دعوى قضائية ضد فورد وطلبت منها التوقف عن استخدام اسم “بلو كروز” لأنظمة القيادة الذاتية الجديدة للشركة، والسبب؟ أن جنرال موتورز سجلت اسم “كروز” للاستخدام التجاري لعلامة فرعية تابعة للشركة ومتخصصة في أنظمة التوجيه الذاتي.

وقد ردت فورد آنذاك بأن شركات السيارات استخدمت اسم “كروز” لعقود في أنظمة كروز كونترول، كما وصفت الدعوى القضائية لجي إم بـ “التافهة وبدون أساس”.

والآن أرسلت فورد طلباً رسمياً لمكتب براءات الاختراع الأمريكي لإزالة التسجيلات التجارية من جنرال موتورز لأسماء “كروز” و”سوبر كروز” باعتبار أن صناعة السيارات بأكملها تستخدم كلمة “كروز” بحرية منذ أعوام لوصف أنظمة التوجيه الذاتي.

من طرفها تمسكت جنرال موتورز بادعاءاتها بحصرية استخدام كلمة كروز للشركة، وبالنسبة لمكتب براءات الاختراع الأمريكي فلن يحسم القرار حول الأمر قبل عدة أسابيع في الغالب، ونشير إلى أن نظام “بلو كروز” الجديد لفورد تم اختباره بنجاح بالفعل في موديلات موستنج ماخ إي وF-150 وسيتوفر في موديلات أخرى بالتدريج.