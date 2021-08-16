موجز ”الخليج 365” للسيارات.. Yaris Cross والأيقونة "كونتاش" وورطة تسلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

أعادت لامبورجيني الاسم الأشهر في تاريخ صانع السيارات الإيطالي، كونتاش، وهذه المرة في سيارة هجينة جديدة بالكامل.

بأسعار مليونية ونسخ محدودة، أطلقت "بوجاتي" الفرنسية أيقونتها Bolide الجديدة، فيما أعادت "لامبورجيني" الإيطالية إحياء أيقونتها Countach.

أطلقت شركة تويوتا اليابانية نسخة الطرق الوعرة Cross من أيقونتها ياريس "Yaris"، التي تنتمي لفئة SUV.

ورطة كبيرة تعيشها شركة "تسلا" للسيارات بسبب نظام القيادة الذاتية (أوتو بايلوت)، والذي تسبب في العديد من الحوادث.