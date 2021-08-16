نصائح لتفادي خطورة النقاط العمياء أثناء القيادة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر النقاط العمياء من الأمور الخطيرة التي يجب الحذر منها أثناء قيادة السيارة على الطرق، حيث أنها المساحات التي تكون على جانبي السيارة ويصعب رؤيتها من خلال المرايا الوسطى والجانبية، وتبرز خطورة النقاط العمياء في عدم قدرة السائق على رؤية السيارات القادمة من الخلف من هذه الزوايا إلا بعد تخطي السيارة بالفعل.

وأكدت دراسات حديثة من معهد القيادة الألماني، على أن تغيير المسارات في الطريق أثناء القيادة يعد السبب الرئيسي للحوادث، وأن 12% من حوادث السير في العالم تحدث بسبب النقاط العمياء.

ولتفادي الوقوع في هذه المشكلة قامت شركات السيارات العالمية بتزويد سياراتها الجديدة بالعديد من التقنيات والأنظمة الحديثة والتي تقوم على رصد النقاط العمياء لتحذير السائق منها، ومنها تركيب كاميرات محيطية واستشعارات على جانبي السيارة الخلفي، وأنظمة تحذير صوتية.

لكن لعدم امتلاك كثير من السيارات للتقنيات والأنظمة الحديثة لرصد النقاط العمياء خاصة القديمة منها، نقدم لكم اليوم نصائح هامة للتغلب على مشكلة النقاط العمياء أثناء القيادة، وهي كما يلي.

– ضبط وضعية مقعد السائق

يجب قبل التحرك بالسيارة ضبط وضعية مقعد السائق، كي يتاح له النظر في المرايا الجانبية والأمامية بشكل سليم.

– ضبط مرايا السيارة

يجب أيضاً قبل التحرك بالسيارة ضبط المرايا الوسطى والجانبية بطريقة صحيحة، كي يسهل للسائق كشف جميع النقاط العمياء حول السيارة.

– تركيب كاميرا وشاشة عرض

يفضل تركيب كاميرا وشاشة لعرض المساحة الخلفية للسيارة بدلاً لمرايا المقصورة الرئيسية التقليدية، وذلك لمساعدة السائق على رؤية جميع السيارات القادمة من الخلف بشكل أوضح.

– عدم الاعتماد على المرايا فقط

يعتمد بعض السائقين على النظر إلى المرايا الثلاث للسيارة فقط أثناء القيادة، وهو من الأمور الخاطئة خاصة عند تغيير حارات الطريق، حيث يجب أن يلتفت قائد السيارة للجانب والخلف قبل اتخاذ قرار مغادرة حارة السير التي ينطلق فيها.

– عدم إهمال استخدام الإشارات

يهمل بعض السائقين استخدام الإشارات بالسيارة قبل الانعطاف أو تغيير حارة السير ظنا أنهم يرون كل جوانب السيارة، ما يجعلهم عرضة لخطر الحوادث.