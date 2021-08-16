بلاك بيري تطور تقنية لتمكين السيارات من الدفع الأوتوماتيكي للخدمات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – اشتهرت شركة بلاك بيري في الماضي بهواتفها التي حققت نجاحاً عالمياً واسعاً قبل تضاؤل وجودها بالتدريج مقابل المنافسين وانسحابها من سوق الهواتف، والآن تركز الشركة على تطوير برمجيات التواصل والتشغيل والسلامة لعدة قطاعات هامة، منها قطاع السيارات.

على سبيل المثال، طورت بلاك بيري منصة QNX التي تدعم أحدث الأنظمة الترفيهية لجاكوار لاندروفر، والمستخدمة في موديلات جاكوار F-Pace ورنج روفر فيلار، والآن تطور الشركة خدمة جديدة لتحويل السيارات إلى محافظ نقود متحركة.

الهدف من النظام الجديد هو تمكين السيارات من الدفع للخدمات المختلفة مثل الركن والصيانة، ويستخدم النظام ما يُطلق عليه “بصمة رقمية” تتعرف على كل سيارة على حدة وتتأكد منها قبل إتمام عمليات الدفع الإلكتروني.

كل سيارة ستأتي بمحفظتها الرقمية الخاصة المتصلة بشبكة الدفع البنكية التابعة للسائق، وستقوم بالدفع بشكل أوتوماتيكي مقابل خدمات مثل الوقود والتأمين والصيانة والركن.

وتتعاون بلاك بيري مع شركة كار IQ لتطوير النظام الجديد وتتوقع الشركتان طرح النظام بشكل تجاري قريباً.