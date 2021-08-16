"أوتو بايلوت" يضع تسلا في ورطة.. أمريكا تحقق في 11 حادثا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ورطة كبيرة تعيشها شركة "تسلا" للسيارات بسبب نظام القيادة الذاتية (أوتو بايلوت)، والذي تسبب في العديد من الحوادث.

وتواجه تسلا اتهامات في الولايات المتحدة بسبب نظام (أوتو بايلوت)، والذي يمنح السائق إحساسا زائفا بالأمان بحسب رسائل من أعضاء في مجلس الشيوخ.

وتسبب نظام تسلا في 11 حادثا، حيث فتحت الهيئة الأمريكية للسلامة المرورية اليوم الإثنين تحقيقا أوليا في نظام القيادة الآلية في سيارات "تسلا".

ووفق الهيئة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في أمريكا، "تضمنت الحوادث التي تعود إلى عام 2018 حادثا مميتا و7 أخرى أسفرت عن إصابات".

نظام خادع

الهجوم على سيارات تسلا التي تعمل بهذا النظام، تزايد بعد أن أظهر مقطع فيديو لاختبار أجرته مجلة "كونسيومر ريبورتس" أن نظام القيادة الذاتية يمكن أن يخدع في حال عدم وجود سائق خلف عجلة القيادة، وهو ما يظهر أيضا في مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع عبر "تيك توك" ومنصات اجتماعية أخرى.

وقال متحدث باسم الهيئة الوطنية للسلامة المرورية "يطلق تقييم أولي مهمة الهيئة الرامية لتقصي الحقائق ويسمح بجمع معلومات وبيانات إضافية".

وأشار المتحدث إلى أن الهيئة "تذكّر الجمهور بأنه لا مركبات آلية موجودة حاليا في الأسواق يمكنها قيادة نفسها بنفسها".

ودعا السيناتور الديموقراطي ريتشارد بلومنثال من ولاية كونيتيكت وإد ماركي من ولاية ماساتشوستس هيئة السلامة المرورية في أبريل/نيسان الماضي إلى التحقيق في حادث تحطم قاتل في تكساس يتعلق بسيارة "تسلا" وقالت السلطات إنه حصل فيما لم يكن هناك سائق خلف المقود.

تقديم صورة خاطئة

وقال أعضاء مجلس الشيوخ إن "تسلا" تعرضت لانتقادات بسبب "تقديم صورة خاطئة" عن أنظمة تكنولوجيا المعلومات و"منح السائقين إحساسا زائفا بالأمان".

غير أن "تسلا" استبعدت أن يكون حادث أبريل/نيسان مرتبطا بنظام القيادة الذاتية، ولم يتم تضمين الأخير في قائمة الحوادث الـ11 التي تحقق فيها هيئة السلامة المرورية.

الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس "تسلا" دافع عن نظام القيادة الذاتية (أوتو بايلوت)، وأكد على أن الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية تؤكد أن هذا النظام يتطلب "إشرافا نشطا من جانب السائق" خلف المقود.

لكنّ منتقدي "تسلا" بينهم أعضاء في الكونغرس يقولون إن النظام قد يخطئ بسهولة داعين هيئة السلامة المرورية إلى اتخاذ تدابير في هذا الصدد.

تطورات سيارة تسلا ذاتية القيادة

ومطلع أإسطس الجاري كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عن تطورات السيارة ذاتية القيادة، وقال،ستصبح حقيقة واقعة قريبًا.

وقال ماسك في تغريدة ردا على أحد مستخدمي منصة تويتر ،بنسبة 90% تسلا تطلق سيارة ذاتية القيادة.

وتم إصدار النسخة التجريبية من القيادة الذاتية الكاملة FSD لأول مرة في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020، كما تم إصدار النسخة 9 المحدثة لعدد محدود من مختبري النسخة التجريبية.

وأضاف ماسك في التغريدة: أجريت اختبارات مكثفة وخلصت إلى أنه لا توجد مشاكل أساسية باقية. يمكن فعل ذلك.

وأكد الملياردير الشهير ، المشكلة الصعبة المتمثلة في جعل الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي يعمل بشكل صحيح، وهو أمر تحدث عنه في وقت سابق أيضًا.

وأضاف"تتطلب القيادة الذاتية حل جزء كبير من الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي. لذلك فهي مشكلة صعبة للغاية. ولكن تسلا تنجزها"

ومن المتوقع أن تتضمن النسخة 9 التجريبية Tesla Vision،وهو نظام رؤية حاسب جديد من تسلا يعتمد بالكامل على الكاميرات دون قراءات من مستشعر الرادار.