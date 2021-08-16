تجربة قيادة جينيسيس GV70 2021 “أهم المعلومات والمواصفات والأسعار”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وصلت جينيسيس GV70 2021 إلى أسواق المملكة العربية السعودية عبر وكلائها الثلاثة شركات المجدوعي والناغي والوعلان، والتي تصنف في فئة سيارات الاس يو في المدمجة، وتُعد واحدة من الأفضل في فئتها بفضل اعتماديتها العالية وفخامة المواد المستخدمة بمقصورتها وتقنياتها المتقدمة.

وتقدم السيارة قيمة كبيرة مقابل السعر، وهي ثاني طراز من حيث الحجم تقدمه العلامة التُجارية الفاخرة الكورية بعد GV80 الاس يو في متوسطة الحجم، واليوم سنُطلعكم على كل ما تريدون معرفته عنها في تجربة مُفصلة.

الخارجية

تتمتع السيارة بمظهر خارجي رياضي حصري مع شبك جينيسيس الكبير المُميز للعلامة التُجارية في المقدمة بتصميم Crest Grille، تُحيط به مصابيح فاخرة رباعية LED بخاصية التوجيه التلقائي، والإضاءة الخلفية بكامل عرض السيارة تجسد الهوية الجديدة، وتتميز أيضاً تطعيم أسود رياضي ومخارج كروم ثنائية، وتتوفر جنوط ألمنيوم بمقاس 18 أو 19 أو 21 بوصة حسب الفئة، وفتحة سقف بانورامية.

وبالنسبة للأبعاد، فهي كالتالي:

الطول: 4,715 مم

العرض: 1,910 مم

الارتفاع: 1,630 مم

قاعدة العجلات: 2,875 مم

الداخلية

في الداخل، تحصل السيارة على تصميم رياضي فاخر مع مقاعد جلد طبيعي بتبطين فاخر نابا مع تهوية وتسخين المقاعد الأمامية، وتحكم كهربائي بالمقاعد الأمامية مع دعم للظهر وذاكرة للسائق، ومقعد متحرك مجهز لراحة السائق مع خاصية تمديد وسادة المقعد، كما يُمكن تعديل مقود القيادة للأعلى والأسفل والأمام والخلف كهربائيا، وفي المقاعد الخلفية توجد ستائر جانبية للأبواب الخلفية بتحكم يدوي، وتتوفر بطانة مخمل للسقف والعوارض الجانبية وحاجب الشمس الأمامي، ولوحة تحكم من الألياف الكربونية، مع ناقل حركة الكتروني SHIFT-E ومبدل سرعات بالمقود، وتأتي بفرامل توقف إلكتروني.

وبالنسبة لتقنيات المقصورة، فيتوفر شاشة ملاحة وسطية مقاس 14.5 بوصة مع نظام التعرف على بصمة الإصبع، مع شاشة عدادات عالية الوضوح مقاس 12.3 بوصة ثلاثية الأبعاد، وشاشة عرض معلومات على الزجاج الأمامي، كما تأتي بإضاءة داخلية محيطية مع خيارات تصل إلى 64 لون، ونظام صوتي فائق الجودة Lexicon مع 15 مكبر صوت، كما تتميز بنظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، ومرآة داخلية وجانبية ذاتية التعتيم، وشاحن لاسلكي للأجهزة الذكية.

الأمان

تتوفر السيارة بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق والتي تشتمل على:

نظام تثبيت السرعة الذكي

8 وسائد هوائية

حساسات أمامية وخلفية وشاشة رؤية محيطية

مساعد الالتزام بالمسار على الطُرقات

مساعد توسيط المركبة على المسار

نظام مراقبة النقطة العمياء

مساعدة في تفادي الاصطدام بالمركبة الأمامية والخلفية

نظام الإضاءة الأمامية الذكي

المُحرك والأداء

نصل إلى القوة، والتي تستمدها السيارة من خيارين للمحركات كالتالي:

الأول محرك بأربعة أسطوانات مستقيمة توربو T-GDi سعة 2.5 لتر يولد قوة 304 حصان وعزم دوران يبلغ 421.7 نيوتن.متر، مع نظام دفع خلفي وناقل حركة الكتروني بـ 8 سرعات، مع تغيير وضعيات القيادة.

الثاني مُحرك بستة أسطوانات على شكل حرف V مزدوج التوربو T-GDi سعة 3.5 لتر يولد قوة 380 حصان وعزم دوران يبلغ 529.5 نيوتن.متر، مع نظام دفع كُلي، وناقل حركة الكترونى بـ 8 سرعات و أنظمة التعليق بتحكم الكتروني، مع تغيير وضعيات القيادة Eco/Comfort/Sport/Sport+، ويتوفر نظام الإنطلاق من الثبات وتحكم إلكتروني بقوة دفع الكفرات، في حين تبلغ سعة خزان الوقود 66 لتر.

السعر

وفي الختام، تتوفر السيارة لدى الوكلاء بأسعار تتراوح من 217 ألف ريال وتصل إلى 302 ألف ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.