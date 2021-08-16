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سيارات انفينيتي متاحة للتقسيط بدون دفعة أولى وبدون ورسوم إدارية “عروض الصيف”

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة على سيارات انفينيتي 2020 بالتعاون مع بنك الرياض، مع 0% دفعة أولى و0% رسوم إدارية.. سدد قيمة سيارتك لفترة تصل إلى 60 شهر.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارات المشمولة في العرض:

  • انفينيتي Q50 موديل 2020 :  بقسط شهري 2299 ريال
  • انفينيتي Q70 موديل 2020 :  بقسط شهري 2470 ريال
  • انفينيتي QX60 موديل 2020 :  بقسط شهري 2777 ريال
  • انفينيتي QX80 موديل 2020 :  بقسط شهري 4090 ريال

مميزات العرض:

  • 5 سنوات ضمان ممتد غير محدود الكيلومترات
  • 5 سنوات صيانة دورية
  • 5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق

الشروط:

  • جميع الأسعار شاملة قيمة الضريبة المضافة
  • صور السيارات الظاهرة إرشادية لغرض الإعلان وقد تختلف الأسعار بحسب المواصفات والفئات المتوفرة
  • تطبق الشروط والأحكام حسب سياسات وشروط شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة والجهات التمويلية وقد لا يطبق العرض على بعض العملاء طبقاً لشروط جهة التمويل
  • هذا العرض ممول حصرياً من بنك الرياض ، معدل نسبة الربح السنوية تبدأ من 5.78%
  • العرض سار على فئات مختارة من موديلات 2020
  • العرض سار حتى 30 سبتمبر 2021

صورة العرض:

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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