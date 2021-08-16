سيارات انفينيتي متاحة للتقسيط بدون دفعة أولى وبدون ورسوم إدارية “عروض الصيف”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة على سيارات انفينيتي 2020 بالتعاون مع بنك الرياض، مع 0% دفعة أولى و0% رسوم إدارية.. سدد قيمة سيارتك لفترة تصل إلى 60 شهر.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارات المشمولة في العرض:

انفينيتي Q50 موديل 2020 : بقسط شهري 2299 ريال

: بقسط شهري 2299 ريال انفينيتي Q70 موديل 2020 : بقسط شهري 2470 ريال

: بقسط شهري 2470 ريال انفينيتي QX60 موديل 2020 : بقسط شهري 2777 ريال

: بقسط شهري 2777 ريال انفينيتي QX80 موديل 2020 : بقسط شهري 4090 ريال

مميزات العرض: