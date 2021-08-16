سيارات انفينيتي متاحة للتقسيط بدون دفعة أولى وبدون ورسوم إدارية “عروض الصيف”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة على سيارات انفينيتي 2020 بالتعاون مع بنك الرياض، مع 0% دفعة أولى و0% رسوم إدارية.. سدد قيمة سيارتك لفترة تصل إلى 60 شهر.
*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.
السيارات المشمولة في العرض:
- انفينيتي Q50 موديل 2020 : بقسط شهري 2299 ريال
- انفينيتي Q70 موديل 2020 : بقسط شهري 2470 ريال
- انفينيتي QX60 موديل 2020 : بقسط شهري 2777 ريال
- انفينيتي QX80 موديل 2020 : بقسط شهري 4090 ريال
مميزات العرض:
- 5 سنوات ضمان ممتد غير محدود الكيلومترات
- 5 سنوات صيانة دورية
- 5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق
الشروط:
- جميع الأسعار شاملة قيمة الضريبة المضافة
- صور السيارات الظاهرة إرشادية لغرض الإعلان وقد تختلف الأسعار بحسب المواصفات والفئات المتوفرة
- تطبق الشروط والأحكام حسب سياسات وشروط شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة والجهات التمويلية وقد لا يطبق العرض على بعض العملاء طبقاً لشروط جهة التمويل
- هذا العرض ممول حصرياً من بنك الرياض ، معدل نسبة الربح السنوية تبدأ من 5.78%
- العرض سار على فئات مختارة من موديلات 2020
- العرض سار حتى 30 سبتمبر 2021
صورة العرض: