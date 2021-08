لينكون تكشف عن سيارة اختبارية تعكس مستقبل العلامة في عام 2040

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لينكون عن سيارة “الذكرى” الاختبارية البديعة بتصميم مستقبلي فريد في مهرجان بيبل بيتش الشهير في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقد أشرف على تصميم السيارة 4 فريق تصاميم مختلفة من كلية ArtCenter للتصميم بالتعاون مع لينكون.

الهدف الذي حددته لينكون للفرق هو تصميم سيارة تعكس مستقبل لينكون في عام 2040، وهي واحدة من أربع سيارات اختبارية بنفس التوجه، بداخلية أنيقة 4 ركاب وتكنولوجيا نظرية متطورة للتوجيه الذاتي والتفاعل مع الركاب لإمتاعهم وتلبية طلباتهم أثناء الرحلات.

وتبدو السيارة شبيهة بشكل ملحوظ بسيارة أودي سكاي سفير الاختبارية التي تم الكشف عنها منذ أيام، بنفس تصميم الكوبيه المنخفض والمقدمة الطويلة، ويبدو أنها مستوحاة من سيارات الكوبيه الكلاسيكية للينكون من القرن السابق.

ولم يتم توضيح المحرك النظري للسيارة ولكن وضحت لينكون أن السيارة “غير معروضة للبيع”.

