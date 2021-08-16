شفروليه ترافرس وتاهو 2021 بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية “عروض الصيف من التوكيلات العالمية”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من التوكيلات العالمية للسيارات على سيارات شفروليه، ولا تفوتك عروض الصيف المميزة بالتعاون مع البنك الأهلي.. بدون دفعة اولى وبدون رسوم إدارية.

السيارات المشمولة في العرض:

شيفروليه تاهـو 2021 LS 2WD

– القسط الشهري 2383 ريال (شامل قيمة الضريبة المضافة 15%)

شيفروليه ترافرس 2021 LS FWD

– القسط الشهري 1590 ريال (شامل قيمة الضريبة المضافة 15%)

مزايا العرض:

٠٪ دفعة أولى

٠٪ مصاريف إداري

٤٠٪ دفعة أخيرة

مدة التمويل ٦٠ شهراً

الشروط والأحكام:

العروض التمويلية عن طريق الأهلي.

يسري هذا العرض حتى 31 أغسطس 2021 .

الاحتساب اعلاه لعملاء الرواتب .

لا يشترط تحويل الراتب .

معدل النسبة السنوي %4.48 (APR) .

صور السيارات في الإعلان هي للعرض فقط وقد تختلف عن الحقيقة .

تطبق الشروط والاحكام

صورة العرض: