شفروليه ترافرس وتاهو 2021 بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية “عروض الصيف من التوكيلات العالمية”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من التوكيلات العالمية للسيارات على سيارات شفروليه، ولا تفوتك عروض الصيف المميزة بالتعاون مع البنك الأهلي.. بدون دفعة اولى وبدون رسوم إدارية.
السيارات المشمولة في العرض:
- شيفروليه تاهـو 2021 LS 2WD
– القسط الشهري 2383 ريال (شامل قيمة الضريبة المضافة 15%)
- شيفروليه ترافرس 2021 LS FWD
– القسط الشهري 1590 ريال (شامل قيمة الضريبة المضافة 15%)
مزايا العرض:
- ٠٪ دفعة أولى
- ٠٪ مصاريف إداري
- ٤٠٪ دفعة أخيرة
- مدة التمويل ٦٠ شهراً
الشروط والأحكام:
- العروض التمويلية عن طريق الأهلي.
- يسري هذا العرض حتى 31 أغسطس 2021 .
- الاحتساب اعلاه لعملاء الرواتب .
- لا يشترط تحويل الراتب .
- معدل النسبة السنوي %4.48 (APR) .
- صور السيارات في الإعلان هي للعرض فقط وقد تختلف عن الحقيقة .
- تطبق الشروط والاحكام
صورة العرض: