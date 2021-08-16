اخبار السيارات

شفروليه ترافرس وتاهو 2021 بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية “عروض الصيف من التوكيلات العالمية”

0 نشر
alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من التوكيلات العالمية للسيارات على سيارات شفروليه، ولا تفوتك عروض الصيف المميزة بالتعاون مع البنك الأهلي.. بدون دفعة اولى وبدون رسوم إدارية.

السيارات المشمولة في العرض:

  • شيفروليه تاهـو 2021 LS 2WD

– القسط الشهري 2383 ريال (شامل قيمة الضريبة المضافة 15%)

  • شيفروليه ترافرس 2021 LS FWD

– القسط الشهري 1590 ريال (شامل قيمة الضريبة المضافة 15%)

مزايا العرض:

  • ٠٪ دفعة أولى
  • ٠٪ مصاريف إداري
  • ٤٠٪ دفعة أخيرة
  • مدة التمويل ٦٠ شهراً

الشروط والأحكام:

  • العروض التمويلية عن طريق الأهلي.
  • يسري هذا العرض حتى 31 أغسطس 2021 .
  • الاحتساب اعلاه لعملاء الرواتب .
  • لا يشترط تحويل الراتب .
  • معدل النسبة السنوي %4.48 (APR) .
  • صور السيارات في الإعلان هي للعرض فقط وقد تختلف عن الحقيقة .
  • تطبق الشروط والاحكام

صورة العرض:

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا