خطاب مرتقب لبايدن.. وواشنطن تسيطر على الملاحة الجوية بكابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وسط ترقب خطاب للرئيس الأمريكي جو بايدن، ليل الإثنين، حول الوضع في أفغانستان، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن القوات الأمريكية تسيطر على حركة الملاحة الجوية في كابول.

وقال متحدث باسم "البنتاجون" إن مطار كابول حاليا خارج الخدمة، ومتوقف عن استقبال أو تنفيذ الرحلات الجوية ولا نعلم متى سيتم استئنافها".

ولفت إلى أن القوات الأمريكية سترد على أي تهديدات أو هجمات تتعرض لها في أفغانستان.



وأشار المتحدث باسم البنتاجون إلى أن واشنطن تعمل على رفع عدد القوات الأمريكية في أفغانستان إلى أكثر من 3 آلاف جندي بحلول الثلاثاء.

ولفت إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لم يعرض تقديم استقالته ولا يخطط لذلك.



يأتي ذلك فيما طلب قائد القوات الأمريكية في كابول الجنرال كينيث ماكينزي من طالبان عدم إعاقة عمليات الإجلاء في مطار العاصمة الأفغانية والتي تخللتها مشاهد ذعر قتل خلالها شخصان.

والتقى ماكينزي قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي مسؤولين في طالبان ، وفق مسؤول في البنتاجون رفض الإدلاء بتفاصيل إضافية عن طبيعة الالتزامات التي حصل عليها المسؤول العسكري من المتمردين.

ونشرت الولايات المتحدة نحو ستة الأف جندي لتأمين عملية إجلاء عشرات الآف الأمريكيين والأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة ويخشون على حياتهم.

لكن الآف الأشخاص هاجموا مدرج المطار الإثنين في محاولة للفرار من البلاد، وفق ما أظهرت تسجيلات مصورة حفلت بها مواقع التواصل الاجتماعي.

وتولى الجيش الأمريكي مسؤولية الأمن في مطار كابول لتأمين الجسر الجوي الضخم للدبلوماسيين الأجانب والمواطنين، بعد انهيار الحكومة الأفغانية الأحد.



يأتي ذلك فيما، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعود إلى البيت الأبيض قادما من منتجع كامب ديفيد اليوم للإدلاء بتصريحات بشأن أفغانستان.

وأضاف أن بايدن سيتحدث الساعة 3:45 مساء (1945 بتوقيت جرينتش).

وكانت وسائل إعلام قد أفادت بأن 7 أشخاص قتلوا في مطار كابول خلال الفوضى التي تخللت عمليات إجلاء البعثات والرعايا الأجنبية.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن مسلحين اثنين قتلا بنيران جنود أمريكيين في مطار كابول.

وفي وقت سابق، تضاربت الروايات حول سقوط 5 قتلى على الأقل في مطار كابول، حيث قال شهود إن الحادث جاء بسبب إطلاق القوات الأمريكية النار لتفريق المتجمهرين، فيما ذكر آخرون أنه إثر التدافع.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان بالمطار تأكيدهم سقوط 5 قتلى، وقال أحدهم، إنه رأى 5 جثث تُنقل إلى سيارة.

وقال شاهد آخر إنه لم يتضح ما إذا كان القتلى سقطوا بأعيرة نارية، أم نتيجة تدافع.

وأطلقت القوات الأمريكية النار في الهواء فجر اليوم الإثنين في مطار كابول، في وقت اجتاح فيه آلاف الأفغان المدرج، على أمل الهروب من البلد بعد سيطرة حركة طالبان عليها.



وقال شاهد لوكالة "فرانس برس": "أشعر بخوف شديد هنا، إنهم يطلقون النار بكثافة في الهواء، رأيت فتاة تقضي سحقا".

من جانبها ذكرت "وول ستريت جورنال" نقلا عن شهود عيان أنهم رأوا الجثث الملطخة بالدماء ملقاة على الأرض خارج صالة الركاب بالمطار.

ونسبت الصحيفة الأمريكية لمسؤول عسكري غربي قوله "إن مشاة البحرية الأمريكية أطلقت طلقات تحذيرية في ساعة متأخرة من مساء الأحد عندما هرع مئات الأفغان الذين اخترقوا المحيط على متن طائرة نقل متوقفة عن العمل.

ويستمر آلاف الأفغان اليائسين -وكثير منهم كان يعمل مع القوات الأمريكية- في التدفق.



وذلك في وقت أعلن فيه إلغاء الرحلات التجارية من مطار كابول من قبل سلطات المطار اليوم الإثنين.

وقالت السلطات في رسالة تلقتها الصحافة: "لن تكون هناك رحلات تجارية انطلاقاً من مطار حامد كرزاي، لمنع النهب. رجاءً لا تهرعوا إلى المطار".