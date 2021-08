بوجاتي بولايد الإنتاجية تكشف نفسها بسعر 17.7 مليون ريال!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بوجاتي عن الموديل الإنتاجي النهائي لسيارة “بولايد” الخارقة للسباقات، والتي سيبدأ توصيلها للعملاء في 2024.

وتنوي بوجاتي إنتاج 40 وحدة فقط من الهايبركار البديعة بسعر يبدأ من 4 مليون يورو – 17.7 مليون ريال، وقد نزعت بوجاتي كل شيء من السيارة ما عدا محرك 16 سلندر سعة 8.0 لتر والعجلات الأربعة وصندوق التروس والمقود والمقعدين لتخفيف الوزن إلى 1240 كيلوجرام فقط.

كما حسنت بوجاتي من أداء المحرك لرفع قوته إلى 1850 حصان وعزم الدوران إلى 1850 نيوتن متر، ما يضعها في مصاف سيارات الفورمولا 1 مقارنة بوزنها، حيث تحظى بنسبة وزن إلى قوة غير مسبوقة بـ 0.67 كيلوجرام فحسب لكل حصان.

وتتسارع بوجاتي بولايد من الصفر إلى 100 كلم\س في 2.1 ثانية، وإلى 200 كلم\س في 4.3 ثانية، وإلى 300 كلم\س في 7.3 ثانية، وإلى 400 كلم\س في 12.08 ثانية، وإلى 500 كلم\س في 20.1 ثانية!

