مرسيدس جي كلاس الكهربائية: تصميم تخيلي ومعلومات جديدة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أكدت مرسيدس منذ أسابيع على تطوير نسخة كهربائية بالكامل لموديل جي كلاس مع استهداف طرحه في الأسواق خلال 2024.. وسنرى نسخة اختبارية ممهدة للسيارة في معرض ميونخ للسيارات في سبتمبر القادم.

وقد صدرت معلومات جديدة عن السيارة الهامة من موقع “أوتوكار” بالإضافة إلى تصميم تخيلي لها.. أولاً، يبدو أن جي كلاس الكهربائية ستستمر بهيكل “الجسد على الإطار” وتصميم الشاسيه الحالي لها للاحتفاظ بإمكانات التضاريس الوعرة الممتازة للموديل.

من الواضح إذن أن جي كلاس الكهربائية لن تستخدم المنصة الكهربائية التي طورتها مرسيدس لموديلات EQS و EQE، بل ستكون مبنية على نفس أساسات جي كلاس الحالية، مع استخدام البطارية الكهربائية 107.8 كيلوواط\س المتوفرة في EQS الكهربائية الرائدة.

وتشير التقارير إلى طرح جي كلاس الكهربائية بدفع كلي حصري ومحركين كهربائيين بشكل قياسي، كما ستحتفظ بتصميمها الصندوقي الأيقوني الحالي، وستكشف مرسيدس معلومات رسمية عن السيارة الشهر القادم.