Yaris Cross.. تويوتا تطلق نسخة "مفتولة العضلات" للطرق الوعرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة تويوتا اليابانية نسخة الطرق الوعرة Cross من أيقونتها ياريس "Yaris"، التي تنتمي لفئة SUV.

وأوضحت الشركة أن سيارتها تزيد في الخلوص الأرضي عن الموديل التقليدي بمقدار 30 ملم، كما تظهر بشخصية تصميمية مستقلة وملامح مفتولة العضلات على مبيت العجلات مربع الشكل.



وتقف سيارة الطرق الوعرة خماسية المقاعد البالغ طولها 4.18 متر على جنوط قياس 18 بوصة، كما تسع 390 لترا من الأمتعة خلف الغطاء الخلفي العريض بفضل قاعدة العجلات طول 2.56 متر.

وتعتمد السيارة في الدفع على نظام هجين بقوة إجمالية 85 كيلووات/116 حصانا، يمكن توزيعها على العجلات الأربع في بعض النسخ.

وتتسارع السيارة بفعل هذه القوة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 11.2 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى إلى 170 كلم/س. وتستطيع السيارة القيادة لبضعة كيلومترات فقط معتمدة على المحركات الكهربائية. ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 4.3 لتر/100 كلم.

وتتمتع السيارة بمقصورة حديثة مع مقود متعدد الوظائف خلفه تظهر العدادات الرقمية، مع شاشة Head-up، كما تعتمد السيارة على نظام ملتيميديا مطور، ونظام الملاحة ببيانات حركة المرور في الوقت الفعلي، ونظام دمج الهواتف الذكية عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

الأكثر مبيعا في التاريخ

ونجح طراز تويوتا كورولا بتعزيز مكانته، كأكثر سيارة مبيعا عبر التاريخ، بتجاوز المبيعات 50 مليون نسخة، بعد 55 عاما من الطرح.

وقال موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، إن الطراز حقق هذا الإنجاز بمعدل بيع نسخة منه كل 28 ثانية بجميع أنحاء العالم.

ويعتبر هذا هو أسرع معدل بيع لسيارة عبر تاريخ صناعة السيارات، وشمل كافة فئات الطراز ومنها الهاتشباك والسيدان والواجون والكوبيه والميني فان.

ويباع الطراز في أكثر من 150 دولة مختلفة، ويساهم في تصنيعه ما لا يقل عن 12 مصنعا تابعا لتويوتا بجميع أنحاء العالم.