أداء استثنائي: إنفينيتي الشرق الأوسط تبرز المميزات المتطورة الجديدة لطرازي Q50 وQ60 RED SPORT 400 لعام 2021

ابوظبي - مجدي عبدالحي - النموذجان مجهزان بأحدث النظم التقنية والترفيه داخل السيارة والمتوافقة مع نظامي آبل كار بلاي وأندرويد أوتو

هيكل خارجي بلون سليت جراي الرمادي حصرياً لنماذج Red Sport 400

لمسات داخلية حصرية بلون بلاك مات كاربون الأسود في النموذج Q60 ولمسات داخلية بديعة من ألمنيوم الكاتشو في النموذج Q50

لمسات خارجية جديدة ومذهلة بألوان داكنة

الخليج ٣٦٥ نت – تتمتع طرازات انفينيتي لعام 2021 من نموذجي السيدان Q50 والكوبيه Q60 لسيارة RED SPORT 400، بأداءٍ عالٍ لتوفر تجربة قيادة محسّنة وخاصة بسائقي السيارات في الشرق الأوسط، إذ تم تجهيز النموذجان بنظام معلومات وترفيه محسّن، وتقنيات أمان مبتكرة وتفاصيل تصميم متميزة، مع تركيز مستمر على السائقين في المنطقة الذين يمتلكون أذواق رفيعة من حيث الأداء والتقنيات المتوفرة.

ويتألق النموذجان بأداء عالٍ مع محرك تيربو مزدوج مزوّد بستّة صمامات V6 سعة 3.0 ليتر وبقوة 400 حصان للحصول على تسارع من 0-100 كم في الساعة في غضون 4.5 ثانية فقط، ما يجعل RED SPORT 400 الفئة الأكثر سرعة في طرازات إنفينيتي الحالية.

وبفضل نظام نقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات يتم التحكّم به إلكترونياً، ومع وضعية نقل حركة يدوية، وذراع تبديل للسرعات مثبّت على عجلة القيادة، يستطيع أي سائق الاستمتاع بخيارات انتقال سلسة بين التروس بما يناسب الطريق وأسلوب القيادة المفضل.

وزوّد النموذجان Q50 وQ60 من سيارة RED SPORT 400 بنظام التوجيه المباشر المتكيّف، وهو أول نظام رقميّ للتوجيه في العالم، والذي يستخدم تقنية رقمية متطورة لتسهيل آلية التوجيه، وإجراء ألف تعديل في الثانية ليحصل السائقون على دقة توجيه غير مسبوقة.

كما تضمّ سيارتا السيدان الرياضية والكوبيه من RED SPORT 400 أحدث جيل من نظام المعلومات والترفيه المتميز داخل السيارة ™INFINITI InTouch، مع شاشتين بدقة وضوح عالية قياس 8 و7 بوصة، وخرائط ثلاثية الأبعاد ونظامي آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع قدرة محسّنة للتعرّف على الصوت. كما جرى إضافة خاصية الشحن اللاسلكي إلى قائمة الميّزات الاستثنائية في طراز عام 2021.

وإضافة لون لبيور وايت الأبيض وبلاك أوبسيديان الأسود وجرافيت شادو الرمادي وماجستيك وايت الأبيض وميدنايت بلاك الأسود ودايناميك صن ستون رِد الأحمر، تتسع باقة ألوان الهيكل الخارجي للسيارة هذا العام لتضمّ خيارين جريئين هما سليت جراي الرمادي وجراند بلو الأزرق. ويمتاز طراز عام 2021 من RED SPORT 400 في النموذجين Q50 وQ60 بلمسات خارجية داكنة جديدة على محيط المقدمة والحافة العلوية من الباب والرفارف الجانبية وأطراف صندوق الأمتعة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ناصيف صديقي، مدير عام عمليات المبيعات العالمية لشركة إنفينيتي للسيارات: “توفر نماذج RED SPORT 400 من إنفينيتي للسائقين إلى جانب المستوى الرفيع من الفخامة، أداءً استثنائياً مع ديناميكيات قيادة متميزة. ويأتي طراز عام 2021 من نموذجي إنفينيتي Q50 وQ60 مع خواصّ ترتقي بتجربة القيادة التي يستمتع بها عملاؤنا في الشرق الأوسط مع تقنيات متطورة وتصاميم ومزايا أمان محسّنة. ويوازن النموذج Q50 بين الأداء الرائع والراحة الفائقة، بينما يمزج Q60 بين الدقة الواثقة والتصميم الجريء من الداخل والخارج. وصُمّم النموذجان بأسلوب يتناغم مع احتياجات السائق، ويوفر له قيادة جذابة وسلسة”.

وتأتي نماذج RED SPORT 400 مزوّدة بمجموعة من نظم السلامة والأمان والتقنيات المتطورة لمساعدة السائق، ومن بينها:

نظام الفرملة الطارئة في حالات التوجه الأمامي

نظام التحذير التنبؤي قبل الاصطدام الأمامي

نظام شاشة الرؤية الشاملة مع نظام كشف الأجسام المتحرّكة

نظام التحكّم الذكي بتثبيت السرعة مع نطاق السرعة الكاملة

نظام التحكّم لترك مسافة آمنة

نظام التحذير من النقاط العمياء

نظام التدخّل في النقاط العمياء

نظام التدخّل لمنع التصادم الخلفي

نظام التحذير عند الخروج عن المسار

نظام الوقاية من الخروج عن المسار

نظام الإنارة الأمامية المتكيّفة

نظام التحكم الذكي بمستوى الإنارة

يتوفر طراز عام 2021 من نموذجي إنفينيتي Q50 وQ60 من RED SPORT 400 لدى جميع الوكلاء المعتمدين في المنطقة.