موجز ”الخليج 365” للسيارات.. أيقونة لامبورجيني وميلاد سوبرا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.
احتفلت تويوتا بمرور 35 عاما على ميلاد سيارتها Supra بإطلاق نسخة خاصة Supra 35th Anniversary Edition، والتي تمتاز بتجهيزات استثنائية.
أعلنت شركة أودي عن تقديم سيارتها الاختبارية Skysphere Concept، المنتمية لفئة موديلات الرودستر الفاخرة بنظام الدفع الكهربائي.
كشفت UPS الشريك الرسمي للخدمات اللوجستية لحدث إكسبو 2020 دبي عن تعزيز أسطولها خلال الحدث بمجموعة من الدراجات الكهربائية.
أعادت لامبورجيني الاسم الأشهر في تاريخ صانع السيارات الإيطالي،كونتاش، وهذه المرة في سيارة هجينة جديدة بالكامل.