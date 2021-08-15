4 طرق للكشف عن كفاءة محرك السيارة المستعملة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يلجأ قطاع كبير من المستهلكين إلى سوق المستعمل للحصول على سيارة تناسب إمكانياتهم المادية، وذلك لارتفاع أسعار السيارات الجديد.

ونظرًا لأهمية المحرك الكبيرة وكونه الجزء الرئيسي في السيارة، وبدونه لا يمكن تحريكها، نصح الخبراء بضرورة فحص المحرك بصورة جيدة قبل اتخاذ قرار الشراء.

ولكن لعدم إمتلاك الكثير من الأشخاص للخبرة الكافية لفحص هذا الجزء الهام، نستعرض لكم اليوم طرق بسيطة لفحص المحرك والكشف عن كفائته دون الاستعانة بأحد من الفنيين.

– وجود تسرب للزيوت

إذا لاحظت وجود أي تسرب للزيوت أسفل المحرك أو عليه من الأعلى، فهذا يدل على تقادم المحرك وتهالكه، وحينها يجب عدم شراء السيارة.

– صدور أصوات طقطقة

في حال ملاحظة صدور أصوات غريبة مثل الطقطقة صادرة من المحرك عند بداية التشغيل، فإن هذا يدل على وجود مشكلة في الصمامات الخاصة به، ما يدل على عدم كفاءة المحرك.

– صدور أصوات مزعجة أو اهتزازات

إذا لاحظت خروج صوت مرتفع ومزعج عن المعدل الطبيعي من المحرك خاصة عند بداية التشغيل، أو اهتزاز المحرك بصورة غير طبيعية، فإن هذه المؤشرات تدل على وجود أعطال ومشاكل بالمحرك.

– تغير لون العادم

يجب مراقبة لون العادم الصادر من المخرج “الشكمان”، وذلك بالضغط على دواسة الوقود في السيارة لعدة مرات سريعًا، في حالة ما وجدت تغيير في لون العادم سواء كان لونه أبيض أو أسود أو أزرق، فإنه يدل على وجود مشاكل بالمحرك.