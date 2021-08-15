"طالبان": لن تكون هناك حكومة انتقالية في أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت حركة طالبان الأفغانية، الأحد، إنه "لن تكون هناك حكومة انتقالية في أفغانستان ".

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن قياديين بحركة طالبان، لم تسمهما- قولهما إنه :" لن تكون هناك حكومة انتقالية في أفغانستان ونتوقع استلام السلطة كاملة".

وأعلنت حركة طالبان، الأحد، أنها أمرت مسلحيها بدخول كابول لمنع عمليات النهب.

وتأتي التطورات المتسارعة في وقت أكد فيه مسؤول أفغاني رفيع مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد متوجها إلى طاجيكستان.

وفي وقت سابق قال ناطق باسم حركة طالبان، إن المسلحين تلقوا أوامر بالبقاء عند مداخل كابول وعدم دخول المدينة، بعد الانهيار الكامل للقوات الأمنية في البلاد.

وكان مسلحو حركة طالبان قد سيطروا صباح الأحد على مدينة جلال آباد في شرق أفغانستان، لتُصبح بذلك العاصمة كابول آخر مدينة كبيرة لا تزال تحت سيطرة الحكومة.

وإلى جانب كابول، لا يزال هناك عدد من المدن الصغيرة تحت سيطرة الحكومة، لكنها مشتتة ومعزولة عن العاصمة وليست لديها أهمية استراتيجية كبيرة.