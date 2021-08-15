كيفية الحفاظ على طبلون السيارة من التشقق

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر تشقق طبلون السيارة من أكثر الأمور المزعجة التي تواجه السائقين في الصيف، حيث تتسبب أشعة الشمس الحارقة وارتفاع درجات الحرارة في حدوث تشققات بالطبلون، وهو ما يشوه الشكل الجمالي لمقصورة السيارة.

لذا نقدم لكم اليوم نصائح هامة للحفاظ على سلامة طبلون السيارة من الإصابة بالتشققات، وهي كالتالي:

1– حاول قدر الأمكان ركن سيارتك في الأماكن المظللة وعدم تركها أسفل أشعة الشمس القوية خاصة خلال فصل الصيف.

2– قم بوضع عواكس لأشعة الشمس على الزجاج في حال ركن السيارة تحت الشمس، حيث تساعد هذه العواكس على منع تسرب أشعة الشمس لداخل السيارة.

3– يُفضل وضع مقدمة السيارة بعكس اتجاه الشمس، كي لا يتعرض الطبلون للأشعة الشمس بشكل مباشر.

4– المداومة على تنظيف الطبلون من الأتربة والشوائب والسوائل التي قد تُسكب عليه.

5– تجنب قدر الإمكان قيادة سيارتك في الأوقات المشمسة الحارة.

6– يفضل ترك جزء من النوافذ الأمامية والخلفية للسيارة مفتوحة قليلاً بقدر حوالي 2 سنتم، وهو ما يساهم في التقليل من درجة الحرارة الداخلية للسيارة وإخراج الحرارة المرتفعة بقدر كبير.

7– ينصح بالمداومة على مسح طبلون السيارة في المساء بالقليل من الزيوت المرطبة.