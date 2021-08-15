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بترومين نيسان تتيح تقسيط باترول 2021 بدون مرابحة “عروض العودة للمدارس”

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان، بداية ولا أروع للعام الدراسى الجديد مع العروض الحصرية على سيارات نيسان 2021.. لا تفوتك.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

  • نيسان باترول موديل 2021

مميزات العرض:

  • تقسيط 50\50 بدون مرابحة على سنتين
  • ضمان ممدد ( 1,000,000 كم أو 7 سنوات )
  • خدمة المساعدة على الطريق 10 سنوات
  • صيانة مجانية (100,000 كم أو 5 سنوات )

الشروط والأحكام:

  • تطبق الشروط والاحكام.
  • العرض سارى حتى نهاية شهر سبتمبر 2021.
  • الضمان الممدد لمدة 7 سنوات كم لا محدود ( الضمان الممدد يسرى بعد الضمان المصنعى لــ4 سنوات كم لا محدود ).
  • الزيت المجانى عند القيام باعمال الصيانة الدورية فى فروع بترومين نيسان فقط وبحد أقصى 125 لتر او 7 سنوات أيهما أقرب ولا يمكن استبداله بقيمة مالية.

صورة العرض:

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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