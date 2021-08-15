بترومين نيسان تتيح تقسيط باترول 2021 بدون مرابحة “عروض العودة للمدارس”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان، بداية ولا أروع للعام الدراسى الجديد مع العروض الحصرية على سيارات نيسان 2021.. لا تفوتك.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

نيسان باترول موديل 2021

مميزات العرض:

تقسيط 50\50 بدون مرابحة على سنتين

ضمان ممدد ( 1,000,000 كم أو 7 سنوات )

خدمة المساعدة على الطريق 10 سنوات

خدمة المساعدة على الطريق 10 سنوات صيانة مجانية (100,000 كم أو 5 سنوات )

الشروط والأحكام: