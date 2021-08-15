الدراجات الكهربائية.. أبطال خدمات التوصيل خلال إكسبو 2020 دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت UPS الشريك الرسمي للخدمات اللوجستية لحدث إكسبو 2020 دبي عن تعزيز أسطولها خلال الحدث بمجموعة من الدراجات الكهربائية.

وقال آلان ويليامزنائب رئيس شركة UPS لمعرض إكسبو 2020 دبي: "تحرص UPS على توظيف أفضل الممارسات خلال حدث إكسبو 2020 كما نتطلع بشغف لتوفير عمليات التوصيل اللوجستية على أرض الموقع بواسطة الدراجات الكهربائية طوال فترة الحدث".



وأضاف تعتمد هذه المركبات الجديدة على محفظة حلول التوصيل المستدامة التي يزخر بها أسطول UPS والكفيلة بتحسين جودة الهواء والحد من الازدحام وخفض الانبعاثات الكربونية في خطوة تنسجم بشكل كبير مع سياسة الاقتصاد الدائري في الإمارات 2021-2031 والأجندة الخضراء لدولة الإمارات 2030.

وذكر أن هذه الدراجات الكهربائية تعد الحلّ المثالي للتنقل في المناطق المزدحمة للغاية كما ستتيح لسائقي الدراجات المدربين الوصول إلى خمسة نقاط جهزتها UPS مسبقاً لخدمة عملائها خلال الحدث فضلاً عن الأجنحة الوطنية والمستودعات المجهزة في الموقع لتوصيل الطرود والوثائق والبضائع لأغراض تجديد المخزونات. وتُمثل المركبات صفرية الانبعاثات.

وتم تصميم الدراجات الكهربائيةا لتي جرى تطويرها بالتعاون مع فيرنهاي ورايتلخصيصاً لتحسين كفاءة السائقين وبيئة عملهم إضافةً إلى تعزيز سرعة العمليات ومرونتها ضمن الموقع بالتزامن مع الحد من الأثر البيئي قدر الإمكان.

ومن جانبه، قال لوك ويكنائب الرئيس لشؤون صيانة وهندسة الأسطول لدى شركة UPS "نُواصل تحسين أسطولنا بالاعتماد على مجموعة من الحلول المبتكرة الكفيلة بتعزيز حالات الاستخدام المستقبلية. ومن خلال استثمارنا المتواصل بتقنيات الوقود البديل نسعى لقيادة العالم نحو مزيد من التطور عن طريق تطوير شبكة أعمال أكثر نظافةً وأماناً للحفاظ على استدامة الكوكب".

والجدير ذكره تأسست UPS عام 1907 على يد مراهقين تناوبا على استخدام دراجة هوائية واحدة لإنجاز المهام التجارية ونقل الملاحظات والبرقيات وتوفير خدمات التوصيل إلى المنازل إلى أن ازدهرت شركتهما الصغيرة في نهاية المطاف لتُصبح شركة UPS العالمية التي نعرفها اليوم.