طريقة الحفاظ على فرامل السيارة وإطالة عمرها الافتراضي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر المكابح من أبرز الأجزاء الهامة التي تحافظ على أمن وسلامة الركاب والسيارة، حيث أنها الجزء الرئيسي المسؤول عن إيقاف السيارة عند التعرض إلى أي موقف طارئ أثناء القيادة، أو عند حاجة السائقين إلى إيقاف السيارة.

لكن مع مرور الوقت وكثرة الإستخدام قد تتعرض المكابح إلى بعض المشاكل والأعطال، مما يعرض السيارة لخطر الحوادث، لذا نقدم لكم خلال السطور التالية عدد من النصائح الهامة للحفاظ على المكابح من التلف والأعطال وإطالة عمرها الافتراضي، وهي كما يلي:

– إجراء الصيانة الدورية لمنظومة المكابح في مواعيدها المقررة، ومنها فحص زيت الفرامل، والتأكد من عدم تآكل تيل الفرامل أو اعوجاج قرص الفرامل (الهوبات).

– عدم الضغط المتواصل والمتكرر على دواسة المكابح أثناء القيادة خاصة في حال السير في المنحدرات.

– يفضل ترك مسافة كافية بين سيارتك والسيارة الأمامية أثناء القيادة على الطرق، كي لا تضطر إلى الضغط المتكرر على المكابح.

– يجب عدم الاندفاع بقوة عند الاقتراب من الإشارات المرورية أو المنحنيات، كي لا تضطر إلى الضغط بقوة على المكابح بشكل متكرر.

– يفضل عدم غسل السيارة بعد الانتهاء من السير لمسافة طويلة والانتظار حتى تبرد، لأن قرص الفرامل والفحمات تكون ساخنة، وتعرضها للمياه أثناء الغسل وهي ساخنة قد يؤدي إلى اعوجاج قرص الفرامل وتلف الفحمات.

– المداومة على تحديث واستبدال قطع الغيار المهترئة من الفرامل، في حال رصد أي تهالك بها لما تتعرض له من ضغط وحرارة مستمرين.

– عدم زيادة الحمولة على السيارة، لأنها لن تتسبب فقط في زيادة معدل استهلاك السيارة للوقود، وإنما ستزيد أيضا من العبء الواقع على مكابح السيارة.