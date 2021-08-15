عرض الشراء النقدي على سيارات انفينيتي من دار الائتمان

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة على سيارات انفينيتي بالتعاون مع شركة دار الائتمان، مع 0% مرابحة تمويل و0% رسوم إدارية.. سدد على 3 دفعات: 50% الآن – 25% – 25% على سنتين، أو اختر السداد على 4 دفعات كل منها 25% لمدة 3 سنوات مع 2.99% مرابحة تمويل و0% رسوم إدارية.
*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.
السيارات المشمولة في العرض:
- انفينيتي Q50: سعر الشراء النقدي 162,900 ريال ( شامل قيمة الشريبة المضافة )
- انفينيتي Q70: سعر الشراء النقدي 174,900 ريال ( شامل قيمة الشريبة المضافة )
- انفينيتي QX60: سعر الشراء النقدي 196,900 ريال ( شامل قيمة الشريبة المضافة )
- انفينيتي QX80: سعر الشراء النقدي 289,900 ريال ( شامل قيمة الشريبة المضافة )
مميزات العرض:
- 5 سنوات ضمان ممتد غير محدود الكيلومترات
- 5 سنوات صيانة دورية
- 5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق
الشروط:
- صور السيارات الظاهرة إرشادية لغرض الإعلان وقد تختلف الأسعار بحسب المواصفات والفئات المتوفرة.
- تطبق الشروط والأحكام حسب سياسات وشروط شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة والجهات التمويلية وقد لا يطبق العرض على بعض العملاء طبقاً لشروط جهة التمويل.
- العرض سار على فئات مختارة من موديلات 2020 و سيارات كيو اكس 80 2019.
- العرض سار حتى 30 سبتمبر 2021.
صورة العرض: