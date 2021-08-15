عرض الشراء النقدي على سيارات انفينيتي من دار الائتمان

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة على سيارات انفينيتي بالتعاون مع شركة دار الائتمان، مع 0% مرابحة تمويل و0% رسوم إدارية.. سدد على 3 دفعات: 50% الآن – 25% – 25% على سنتين، أو اختر السداد على 4 دفعات كل منها 25% لمدة 3 سنوات مع 2.99% مرابحة تمويل و0% رسوم إدارية.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارات المشمولة في العرض:

انفينيتي Q50 : سعر الشراء النقدي 162,900 ريال ( شامل قيمة الشريبة المضافة )

: سعر الشراء النقدي 162,900 ريال ( شامل قيمة الشريبة المضافة ) انفينيتي Q70 : سعر الشراء النقدي 174,900 ريال ( شامل قيمة الشريبة المضافة )

: سعر الشراء النقدي 174,900 ريال ( شامل قيمة الشريبة المضافة ) انفينيتي QX60 : سعر الشراء النقدي 196,900 ريال ( شامل قيمة الشريبة المضافة )

: سعر الشراء النقدي 196,900 ريال ( شامل قيمة الشريبة المضافة ) انفينيتي QX80 : سعر الشراء النقدي 289,900 ريال ( شامل قيمة الشريبة المضافة )

مميزات العرض: