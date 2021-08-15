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عرض الشراء النقدي على سيارات انفينيتي من دار الائتمان

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة على سيارات انفينيتي بالتعاون مع شركة دار الائتمان، مع 0% مرابحة تمويل و0% رسوم إدارية.. سدد على 3 دفعات: 50% الآن – 25% – 25% على سنتين، أو اختر السداد على 4 دفعات كل منها 25% لمدة 3 سنوات مع 2.99% مرابحة تمويل و0% رسوم إدارية.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارات المشمولة في العرض:

  • انفينيتي Q50: سعر الشراء النقدي 162,900 ريال ( شامل قيمة الشريبة المضافة )
  • انفينيتي Q70: سعر الشراء النقدي 174,900 ريال ( شامل قيمة الشريبة المضافة )
  • انفينيتي QX60: سعر الشراء النقدي 196,900 ريال ( شامل قيمة الشريبة المضافة )
  • انفينيتي QX80: سعر الشراء النقدي 289,900 ريال ( شامل قيمة الشريبة المضافة )

مميزات العرض:

  • 5 سنوات ضمان ممتد غير محدود الكيلومترات
  • 5 سنوات صيانة دورية
  • 5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق

الشروط:

  • صور السيارات الظاهرة إرشادية لغرض الإعلان وقد تختلف الأسعار بحسب المواصفات والفئات المتوفرة.
  • تطبق الشروط والأحكام حسب سياسات وشروط شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة والجهات التمويلية وقد لا يطبق العرض على بعض العملاء طبقاً لشروط جهة التمويل.
  • العرض سار على فئات مختارة من موديلات 2020 و سيارات كيو اكس 80 2019.
  • العرض سار حتى 30 سبتمبر 2021.

صورة العرض:

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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