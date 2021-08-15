شركة تويوتا تطلق نسخة خاصة من سيارتها "سوبرا"

محمد الفلاح - الأحد 15 أغسطس 2021

احتفلت شركة تويوتا بمرور 35 عاماً على ميلاد سيارتها Supra من خلال إطلاق النسخة الخاصةSupra 35th Anniversary Edition، والتي تمتاز ببعض التجهيزات الاستثنائية.



وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة الجديدة يتم تقديمها معتمدة على محرك سداسي الأسطوانات سعة 3 لتر باللون الخاص Storm Grey مع تجهيزات جلدية باللون الأحمر في المقصورة الداخلية.

أما النسخة المطلة بلون الطلاء Lightning Yellow فإنها تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات، وتجهيزات جلدية وفرش ألكانتارا باللون الأسود، كما تتوفر السيارة في ألوان الأحمر والرمي والأسود، والأبيض.

وتقف السيارة الخاصة الجديدة على عجلات مصنوعة من معدن خفيف قياس 19 بوصة باللون الأسود المطفأ، والتي يتوفر لها سروج مكابح باللون الأحمر، كما تزدان المقصورة الداخلية بديكورات من ألياف الكربون، مع توقيعات باسم النسخة الاحتفالية، وكذلك الدواسات المصنوعة من سبائك الألومنيوم، ويقتصر إنتاج الإصدار الخاص على 35 نسخة لكل موديل.