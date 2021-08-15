تويوتا تحتفل بعيد ميلاد Supra بنسخة خاصة.. تجهيزات استثنائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفلت تويوتا بمرور 35 عاما على ميلاد سيارتها Supra بإطلاق نسخة خاصة Supra 35th Anniversary Edition، والتي تمتاز بتجهيزات استثنائية.

وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة الجديدة يتم تقديمها معتمدة على محرك سداسي الأسطوانات سعة 3 لتر باللون الخاص Storm Grey مع تجهيزات جلدية باللون الأحمر في المقصورة الداخلية.



أما النسخة المطلة بلون الطلاء Lightning Yellow فإنها تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات، وتجهيزات جلدية وفرش ألكانتارا باللون الأسود، كما تتوفر السيارة في ألوان الأحمر والرمادي والأسود، والأبيض.

وتقف السيارة الخاصة الجديدة على عجلات مصنوعة من معدن خفيف قياس 19 بوصة باللون الأسود المطفأ، والتي يتوفر لها سروج مكابح باللون الأحمر.

كما تزدان المقصورة الداخلية بديكورات من ألياف الكربون، مع توقيعات باسم النسخة الاحتفالية، وكذلك الدواسات المصنوعة من سبائك الألومنيوم، ويقتصر إنتاج الإصدار الخاص على 35 نسخة لكل موديل.

ارتفاع صافي أرباح "تويوتا موتور"

أعلنت مجموعة تويوتا موتور كورب، أكبر منتج للسيارات في اليابان، مستهل أغسطس/ آب الجاري، عودة حجم مبيعاتها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، الذي بدأ أول أبريل/نيسان الماضي، إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك رغم استمرار بيئة الأعمال الصعبة بسبب نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية وتفشي الوباء في الدول الصاعدة.

وستواصل المجموعة تحولها إلى "شركة حركة" من خلال تحسين هيكل أرباحها والاستثمار بقوة في تكنولوجيا المستقبل.

وبلغت أرباح المجموعة القابلة للتوزيع على المساهمين خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 897.8 مليار ين، مقابل 158.8مليار ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي لتصل أرباح السهم إلى 321.11 ين مقابل 56.78 ين خلال الفترة نفسها.

وبلغ إجمالي إيرادات المبيعات خلال الربع الأول 7.84 تريليون ين، مقابل 4.60 تريليون ين خلال العام الماضي. في حين بلغ إجمالي المبيعات 2.148 مليون سيارة.

وأبقت المجموعة على توقعاتها فيما يتعلق بنتائج العام المالي الحالي ككل، حيث تتوقع تويوتا تحقيق أرباح بمعدل 164.62 ين للسهم الواحد، وإيرادات قيمتها 30 تريليون ين. كما تتوقع استقرار حجم المبيعات من السيارات خلال العام الحالي عند نفس مستويات العام الماضي تقريبا.