اخبار السيارات

احصل الآن على عروض الصيف من التوكيلات العالمية على سيارات شفروليه ترافرس وتاهو واكوينوكس 2021 وكابتيفا 2022

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كريم أبو الهوى 0 تبليغ

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت التوكيلات العالمية للسيارات عن عروضها للصيف، والتي تشمل سياراتها ترافرس وتاهو واكوينوكس 2021 وكابتيفا 2022.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بتعبئة النموذج أدناه.

شفروليه ترافرس وتاهو 2021

  • ترافرس 2021 فئة LS FWD: القسط الشهري 1,590 ريال (شامل ضريبة القيمة المضافة 15%).
  • تاهو 2021 فئة LS 2WD: القسط الشهري 2,383 ريال (شامل ضريبة القيمة المضافة 15%).

المميزات:

  • صفر دفعة أولى
  • صفر مصاريف إدارية
  • 60 شهر مدة التمويل

التفاصيل:

  • يسري العرض حتى: 31 أغسطس 2021
  • الاحتساب أعلاه لعملاء الرواتب
  • لا يشترط تحويل الراتب
  • معدل النسبة السنوي 4.48%
  • الدفعة الأخيرة 40%
  • صور السيارات في الإعلان هي للعرض فقط وقد تختلف عن الحقيقة
  • جهة التمويل: البنك الأهلي السعودي
  • تطبق الشروط والأحكام

شفروليه اكوينوكس 2021

  • ادفع 50% الآن و 50% بعد سنتين
  • صفر رسوم إدارية
  • صفر نسبة الفائدة السنوية

التفاصيل:

  • يسري العرض حتى: 30 سبتمبر 2021
  • معدل النسبة السنوية يبدأ من 2.30%
  • تطبق الشروط والأحكام حسب السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري

شفروليه كابتيفا 2022

  • كابتيفا 2022 فئة LS سبعة مقاعد: القسط الشهري 1,484 ريال (شامل ضريبة القيمة المضافة 15%)

المميزات:

  • صفر دفعة أولى
  • صفر مصاريف إدارية
  • ادفع القسط الأول بعد 90 يوم
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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