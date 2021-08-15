احصل الآن على عروض الصيف من التوكيلات العالمية على سيارات شفروليه ترافرس وتاهو واكوينوكس 2021 وكابتيفا 2022

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت التوكيلات العالمية للسيارات عن عروضها للصيف، والتي تشمل سياراتها ترافرس وتاهو واكوينوكس 2021 وكابتيفا 2022.
*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بتعبئة النموذج أدناه.
شفروليه ترافرس وتاهو 2021
- ترافرس 2021 فئة LS FWD: القسط الشهري 1,590 ريال (شامل ضريبة القيمة المضافة 15%).
- تاهو 2021 فئة LS 2WD: القسط الشهري 2,383 ريال (شامل ضريبة القيمة المضافة 15%).
المميزات:
- صفر دفعة أولى
- صفر مصاريف إدارية
- 60 شهر مدة التمويل
التفاصيل:
- يسري العرض حتى: 31 أغسطس 2021
- الاحتساب أعلاه لعملاء الرواتب
- لا يشترط تحويل الراتب
- معدل النسبة السنوي 4.48%
- الدفعة الأخيرة 40%
- صور السيارات في الإعلان هي للعرض فقط وقد تختلف عن الحقيقة
- جهة التمويل: البنك الأهلي السعودي
- تطبق الشروط والأحكام
شفروليه اكوينوكس 2021
- ادفع 50% الآن و 50% بعد سنتين
- صفر رسوم إدارية
- صفر نسبة الفائدة السنوية
التفاصيل:
- يسري العرض حتى: 30 سبتمبر 2021
- معدل النسبة السنوية يبدأ من 2.30%
- تطبق الشروط والأحكام حسب السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري
شفروليه كابتيفا 2022
- كابتيفا 2022 فئة LS سبعة مقاعد: القسط الشهري 1,484 ريال (شامل ضريبة القيمة المضافة 15%)
المميزات:
- صفر دفعة أولى
- صفر مصاريف إدارية
- ادفع القسط الأول بعد 90 يوم