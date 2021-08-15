فيضانات الصين تسببت بتحطيم أكثر من 400 ألف سيارة!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تقدر جمعية تشنغتشو التجارية، أن أكثر من 400 ألف سيارة قد تضررت بسبب الفيضانات الأخيرة في الصين، حيث تظهر صفوف السيارات التالفة بسبب الفيضان، ويُمكن رؤية الكثير من الطرازات غالية الثمن.

عدد السيارات المتضررة من الفيضان يخبرنا فقط بمدى تأثير الكارثة التي أحدثها الفيضان بالصين في مقاطعة خنان، حيث تقدر حكومة المقاطعة أنه قد أثر على أكثر من 14 مليون شخص، مع حاجة أكثر من 930 ألف شخص إلى إعادة توطين.

بشكل مأساوي، لقى 320 شخص حتفهم بسبب الفيضانات، ولا يزال 50 آخرين في عداد المفقودين، وكان غالبية الضحايا من مدينة تشنغتشو، حيث تحولت الطرق إلى أنهار وتم سحب السيارات بعيداً.

تعهد مسؤولو المقاطعة باستعادة المعيشة الأساسية وفقاص للصحف المحلية، ويُقال أن الظروف المعيشية ستعود إلى مستويات ما قبل الفيضان في غضون عام، كما ستعمل الولاية على تحسين عملية قياس الفيضانات وقدرة الصرف في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام.

وفي الختام، يُذكر أن نطاق الضرر قد أثر على الكثير من أراضي المحاصيل، إلى جانب السيارات وسكك الحديد والبنية التحتية، وتقدر الخسائر الإجمالية بنحو 133.7 مليار يوان صيني أي ما يعادل 77.4 مليار ريال سعودي.