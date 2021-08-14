موجز ”الخليج 365” للسيارات.. قمة كورولا وعيوب فرامل تويوتا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

نجح طراز تويوتا كورولا بتعزيز مكانته، كأكثر سيارة مبيعا عبر التاريخ، بتجاوز المبيعات 50 مليون نسخة، بعد 55 عاما من الطرح.

استدعت شركة تويوتا 13 ألف نسخة من طراز سوبرا 2021 لعيوب في المكابح ناتج عن خلل في برنامج إدارة المحرك.

حسمت أكيورا اليابانية التكهنات حول طرازها الرياضي المرتقب NSX Type S، وكشفت عن تفاصيل الطراز الذي سيطرح منه 350 نسخة.

كشفت نتائج دراسة أجراها موقع iSeeCars.com، عن أسرع مبيعات السيارات المستعملة في السوق الأمريكية خلال يوليو/تموز الماضي.