نيسان تعلن عن ارمادا 2022 بارتفاع طفيف في السعر

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت نيسان عن الأسعار الأمريكية لـ أرمادا 2022 والتي تتوفر في أمريكا بتفاصيل طفيفة مختلفة مقارنة بباترول المتاحة لدينا في الخليج.

تتسع الإس يو في لـ 8 ركاب بمقاعد فاخرة مكسوة بالجلود، حيث يبدأ سعرها من 50,395 دولار (189,000 ريال) وتصل إلى 68,300 دولار (256,000 ريال).

تُعد هذه الأسعار زيادة تُقدر بـ 400 دولار (1,500 ريال) عن السعر الأساسي لموديل 2021، ويشهد أعلى إصدار وهو بلاتينيوم أيضاً ارتفاعاً للسعر بنفس القدر.

وبغض النظر عن الإصدار الذي تختاره، فإن السيارة تستمد قوتها من محرك V8 سعة 5.6 لتر بقوة 400 حصان و560 نيوتن.متر من عزم الدوران، لتحصل على قدرة سحب تبلغ 3,825 كجم، مع توفر وحدة تحكم في المقطورة والتحكم في تأرجحها.

في الداخل، تحصل السيارة على شاشة نظام ترفيهي قياس 12.3 بوصة، مع نظام نيسان كونيكت ودعم الواي فاي وآبل كاربلاي لاسلكياً، وكراسي منفصلة للصف الثاني بمقاعد مبطنة بالجلد بشكل اختياري بسعر 650 دولار (2,450 ريال).

تتوفر السيارة أيضاً بحزمة Midnight مع لمسات خارجية وداخلية سوداء، والتي تتوفر لإصدار SL بسعر 1,990 دولار (7,500 ريال) إضافية، وتتوفر لإصدار SV بسعر 2,500 دولار (9,400 ريال).

وفي الختام، توفر الحزمة الإضافية ميزة الطي الكهربائي لمقاعد الصفف الثالث، والعديد من المزايا القياسية مثل مقاعد الصف الثاني المدفأة، وغيرها الكثير.