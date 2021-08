مرسيدس قد لا توفر محركات V8 بموديلات 2022 لهذا السبب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وفقاً لتقارير جديدة، فإن مرسيدس لن تقوم بإنتاج أي محرك V8 لجميع سيارات AMG موديلات 2022 في الولايات المتحدة، وذلك بسبب مشاكل التوريد العالمية التي تواجهها الشركة.

تشتمل الطرازات التي ستُحرم من محركات V8 على AMG C63 وAMG GLC 63 وAMG E63 وGLE 580 وAMG GLE 63 وAMG GLS 63 وGLS600 مايباخ وG550 وAMG G63، في حين تمكنت S580 وS580 مايباخ من الهروب من هذا الفخ.

أما بالنسبة للسبب، فقد أعطت الشركة الأولوية للتركيز على الامتثال لمختلف المتطلبات العالمية الخارجية والداخلية، بالإضافة إلى العديد من العوامل الأخرى مثل التحديات التي تواجهها في سلاسل التوريد.

وبالرغم من ذلك، يجب أن نشير إلى أن هذا المعلومات تظل شائعات في هذه المرحلة، حيث لم يتم إصدار أي تصريح رسمي من مرسيدس بشأن هذا الأمر حتى الآن.

