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عرض الناغي على جينيسيس G70 موديل 2021 بقسط شهري 1,999 ريال!

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات على سيارات جينيسيس 2021 من محمد يوسف ناغي للسيارات، بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

  • جينيسيس G70 موديل 2021 بقسط شهري يبدأ من 1999 ريال.

مميزات العرض:

  • بدون دفعة أولى
  • بدون رسوم إدارية
  • تأمين شامل
  • ضمان مصنعي لمدة 5 سنوات غير محدد الكيلومترات
  • عقد صيانة لمدة 5 سنوات/ 100,000 كم
  • خدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات

الشروط:

  • العرض ساري حتى 31 أغسطس 2021
  • تطبق الشروط والأحكام

صورة العرض:

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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