عرض الناغي على جينيسيس G70 موديل 2021 بقسط شهري 1,999 ريال!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات على سيارات جينيسيس 2021 من محمد يوسف ناغي للسيارات، بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

جينيسيس G70 موديل 2021 بقسط شهري يبدأ من 1999 ريال.

مميزات العرض:

بدون دفعة أولى

بدون رسوم إدارية

تأمين شامل

ضمان مصنعي لمدة 5 سنوات غير محدد الكيلومترات

عقد صيانة لمدة 5 سنوات/ 100,000 كم

خدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات

الشروط:

العرض ساري حتى 31 أغسطس 2021

تطبق الشروط والأحكام

صورة العرض: