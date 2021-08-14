عرض الناغي على جينيسيس G70 موديل 2021 بقسط شهري 1,999 ريال!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات على سيارات جينيسيس 2021 من محمد يوسف ناغي للسيارات، بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية.
*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.
السيارة المشمولة في العرض:
- جينيسيس G70 موديل 2021 بقسط شهري يبدأ من 1999 ريال.
مميزات العرض:
- بدون دفعة أولى
- بدون رسوم إدارية
- تأمين شامل
- ضمان مصنعي لمدة 5 سنوات غير محدد الكيلومترات
- عقد صيانة لمدة 5 سنوات/ 100,000 كم
- خدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات
الشروط:
- العرض ساري حتى 31 أغسطس 2021
- تطبق الشروط والأحكام
صورة العرض: