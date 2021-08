لاعبو بايرن ميونيخ يحصلون على سيارات أودي الكهربائية الجديدة كلياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – من الأكيد ان اللعب والعمل في نادي كرة قدم مرموق مثل بايرن ميونيخ له مميزاته التي لا تُحصى، وإحدى هذه المميزات ظهرت مؤخراً، حيث حصل اللاعبين والمسؤولين على سيارات أودي E-Tron جي تي وE-Tron جي تي آر اس بشكل مجاني.

يُذكر أن أودي لديها شراكة طويلة الأمد مع النادي، وتقدم كل عام للاعبين سيارات مجانية من الشركة، ففي سبتمبر من العام الماضي، تم إعطاء عدد كبير من اللاعبين والمسؤولين سيارات أودي E-Tron وE-Tron سبروتباك.

بشكل إجمالي، سيقود 15 من لاعبي ومسؤولي بايرن ميونيخ سيارات من طرازات E-Tron جي تي وE-Tron جي تي آر اس، وخلال حدث التسليم الرسمي في مركز أودي لتجربة السيارات، تم تزويد 10 لاعبين بالسيارات، وحصلوا على فرصة لتجربة السيارة الكهربائية بالكامل، كما تلقى اللاعبين تعليمات من الخبراء من أبطال الفورمولا E، لوكان دي غراسي، وررينيه راست.

وفي الختام، قال جوليان ناجليسمان، مدرب نادي بايرن ميونيخ، أن قوة أودي E-Tron جي تي آر اس مثيرة للغاية، وأن السيارات الكهربائية هي بالتأكيد مستقبل صناعة السيارات.

