تويوتا كورولا السيارة الأكثر مبيعا في التاريخ.. زبون جديد كل 28 ثانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح طراز تويوتا كورولا بتعزيز مكانته، كأكثر سيارة مبيعا عبر التاريخ، بتجاوز المبيعات 50 مليون نسخة، بعد 55 عاما من الطرح.

وقال موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، إن الطراز حقق هذا الإنجاز بمعدل بيع نسخة منه كل 28 ثانية بجميع أنحاء العالم.



ويعتبر هذا هو أسرع معدل بيع لسيارة عبر تاريخ صناعة السيارات، وشمل كافة فئات الطراز ومنها الهاتشباك والسيدان والواجون والكوبيه والميني فان.









ويباع الطراز في أكثر من 150 دولة مختلفة، ويساهم في تصنيعه ما لا يقل عن 12 مصنعا تابعا لتويوتا بجميع أنحاء العالم.

أسعار تويوتا في مصر 2021

تحظى سيارات تويوتا بشعبية جارفة بالسوق المصرية، عبر باقة متميزة من موديلات الماركة اليابانية بأسعار وفئات متنوعة لعام 2021.

وجمع موقع hatla2ee قائمة تضم أسعار وأبرز مواصفات موديلات تويوتا التي تتوفر للبيع بالسوق المصرية خلال عام 2021، وتشمل، موديل تويوتا كورولا، الذي تتوفر منه 11 فئة للبيع، الافتتاحية هي فئة ACTIVE 2021 تعمل بمحرك بقوة 1600 سي سي، وبتكلفة 295 ألف جنيه، وأعلى فئة هي هاي لاين / هايبرد 2021 بمحرك بقوة 1800 سي سي، بتكلفة 616 ألف جنيه.





وطراز تويوتا "رش"، الذي تتوفر منه الفئة الافتتاحية F/O 2021 وتعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي، وبتكلفة 340 ألف جنيه، وأعلى فئة هي HIGHLINE 2021 بمحرك بقوة 1500 سي سي، بتكلفة 365 ألف جنيه.





وطراز تويوتا "C-HR"، الذي تتوفر منه فئة وحيدة بالسوق المصرية، أتوماتيك 2021 تعمل بمحرك بقوة 1200 سي سي، وبتكلفة 445 ألف جنيه.





وطراز تويوتا "فورتشنر"، الذي تتوفر منه 3 فئات، الافتتاحية هي 2X4 2021 تعمل بمحرك بقوة 2700 سي سي، بتكلفة 749.900 ألف جنيه، وأعلى فئة هي 4X4 2021 بمحرك بقوة 4000 سي سي، بتكلفة 914.900 ألف جنيه.





كما تضمن القائمة طراز تويوتا "راف فور"، الذي تتوفر منه، فئة افتتاحية، وهي أتوماتيك / جميع الكماليات 2020 تعمل بمحرك بقوة 2500 سي سي، وبتكلفة 1.710 مليون جنيه، وأعلى فئة هي أتوماتيك / هاي لاين 2020 بمحرك بقوة 2500 سي سي، بتكلفة 1.830 مليون جنيه.



