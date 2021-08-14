أول وزير خارجية لأردوغان: نعيش عزلة دولية غير مسبوقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتقد أول وزير خارجية بحكومة العدالة والتنمية، السياسات الخارجية لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان، مشيرًا إلى أنها "مليئة بالكسور".

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها يشار ياقيش، أول وزير خارجية بحكومة العدالة والتنمية، والذي تولى المنصب عام 2002، وفق ما ذكرته النسخة التركية لشبكة "دويتش فيله" الألمانية، وتابعته ”الخليج 365”، السبت.



وشدد الوزير الأسبق، بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس حزب أردوغان في تركيا، على أن بلاده "تمر حاليًا بعزلة دولية غير مسبوقة، فقد تلاشت السياسة الخارجية، ودخلت تركيا في صراع مع العديد من البلدان"، مؤكدًا أن "السياسة الخارجية التركية بحاجة إلى إصلاح عاجل".

كما أوضح أن "حزب العدالة والتنمية الحاكم لا يستطيع الحفاظ على التوازن في السياسة الخارجية، كما هو الحال في كل مجال"، لافتًا أن "أسباب ذلك هو ارتباط حزب العدالة والتنمية بالغرب وحلف شمال الأطلسي(ناتو)، ومضايقة جيرانه بشكل فج".

وبخصوص اليونان بيّن ياقيش أن "أردوغان أصيب بخيبة أمل عندما أصبحت اليونان عضوا في الاتحاد الأوروبي"، متابعا "بينما يجادل الرئيس أردوغان بأن حل الدولتين هو الأسلوب المنطقي الوحيد في قبرص اليوم، يريد الاتحاد الأوروبي إجراء مفاوضات مع الأمم المتحدة من أجل دولة فيدرالية".

وأردف قائلا: "وبسبب المشكلة القبرصية، تم تعطيل عملية التفاوض التي بدأت مع أنقرة على خط الاتحاد الأوروبي عام 2005 تمامًا، وحتى الآن لم يتم فتح سوى 16 فصلًا من أصل 35 فصل تفاوض”.

وفي سوريا أكد الوزير الأسبق أن بلاده "أخطأت هناك لأنها وضعت كل البيض في سلة واحدة على افتراض أن بشار الأسد سيسقط، لكنه لم يرحل وما زال قائما.. تركيا أخطأت بدعم الأصوليين. وإرسال جنودها إلى سوريا".



وكان ياقيش أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والذي تأسس في 14 أغسطس/آب 2002، واليوم السبت تمر الذكرى العشرين لتأسيس الحزب الحاكم.