ضبط نمساوي حاول تهريب 46 ألف يورو "تحت ملابسه"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعترضت سلطات الجمارك في مطار فيينا، مواطنا نمساويا من أصل مصري، بعد أن شكت في انتفاخ جيوب ملابسه بشكل لافت.

وبدأ الأمر عندما شك ضباط الجمارك في مطار فيينا، في جيوب أحد المسافرين المنتفخة، فما يخفيه النمساوي البالغ من العمر 60 عامًا تحت ملابسه لم يكن مألوفًا للموظفين، وفق صحيفة كرونه النمساوية.

وسأل الضباط الرجل حول ما يحمله من نقود، فرد بشكل قاطع "لا أحمل أي مبالغ كبيرة"، ثم سألوه "ماذا تخفيه تحت الملابس؟"، فرفض الإفصاح.

وبعد تفتيش الرجل النمساوي، عثر الضباط على 46 ألف يورو نقدا تحت ملابسه، في 5 مظاريف زرقاء اللون.

وأثناء التفتيش، قال المسافر إن 44 ألف يورو من هذا المبلغ ستؤول إلى أخت زوجته. التي تريد شراء شقة في القاهرة.





وعلى الفور، حركت سلطات المطار إجراءات جنائية مالية ضد الرجل.

وبصفة عامة، يجب على المسافرين الذين يدخلون أو يغادرون الاتحاد الأوروبي ويحملون أموالاً بقيمة 10000 يورو فأكثر، الإفصاح عن المبلغ لسلطات الجمارك.