تويوتا تستدعي آلاف النسخ من هذا الطراز لعيوب المكابح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استدعت شركة تويوتا 13 ألف نسخة من طراز سوبرا 2021 ك لعيوب في المكابح ناتج عن خلل في برنامج إدارة المحرك.

وقالت تويوتا اليوم السبت، سيتم رصد تلك العيوب في برنامج إدارة المحرك، الذي تطوره بي إم دبليو، والذي يتم رصده أيضا في عدد من موديلات الماركة البافارية.

وحسب موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، وصل العدد الإجمالي للسيارات التي رصد بها هذا العيب من بي إم دبليو إلى جانب نسخ تويوتا سوبرا، لـ50,024 سيارة.





ومن تويوتا سوبرا، رصدت تحديدا 13,014 نسخة، ومن بي إم دبليو M340i رصدت 10,877 نسخة بها هذا العيب، ومن بي إم دبليو X4 M40i رصد 4,130 نسخة.

وأشار الموقع إلى أن كافة النسخ من هذه الموديلات المعيبة، كانت طرحت فيما بين عام 2019 وعام 2021 الجاري.



سوبرا 2021

وكشفت تويوتا رسميا عن نسخة 2021 الأحدث من الطراز، وأعلنت عن كافة مواصفاته، والفئات المتوفرة منه بمختلف أسعارها.

وقدم موقع "كار أند درايفر" عرضا لمواصفات الطراز بنسخته الأحدث، من قدرات المحرك والتقنيات التي طرح بها ومعدل استهلاك الوقود.

الجديد بنسخة 2021

بدأ الموقع بالحديث عن الإضافات الجديدة للنسخة المحدثة من الطراز، وذكر أن أبرز ما أضيف حديثا له نسخة أقوى من المحرك، حيث أصبح متوفرا بمحرك توربيني inline-six بسعة 3.0 لتر، ينتج قوة تتراوح بين 335 حصانا و382 حصانا.

الأسعار



والطراز طرح منه للبيع بالأسواق 4 فئات مختلفة، الافتتاحية باسم Supra 2.0 تتوفر بسعر 45,000 دولار، والفئة التالية منه باسم Supra 3.0 تتوفر بسعر 52,000 دولار، والفئة التي تليها باسم Supra 3.0 Premium تتوفر بسعر 55 ألف دولار، وأعلى فئات الطراز تتوفر باسم A91 Edition تتوفر بسعر 57 ألف دولار.





التقنيات



يتمتع طراز سوبرا بعدد من التحديثات التقنية، ومن ضمنها شاشة معلومات تضاف للمرة الأولى بقياس عملاق يصل لـ8.8 بوصة، يدعمها أحدث إصدار من نظام تشغيل iDrive المعلوماتي المتطور من بي إم دبليو، بالإضافة لنظام ملاحي ونظام "أبل كار بلاي".