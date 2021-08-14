أكيورا تحسم الجدل وتكشف تفاصيل طراز NSX Type S الرياضي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حسمت أكيورا اليابانية التكهنات حول طرازها الرياضي المرتقب NSX Type S، وكشفت عن تفاصيل الطراز الذي سيطرح منه 350 نسخة.

وحسب موقع "موتور وان"، سيطرح من هذه النسخ 300 فقط بالسوق الأمريكية.

ونقل الموقع اللقطات الرسمية للطراز الذي يطرح بمحرك توربيني مزدوج فئة V6 بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة 600 حصان، بعزم دوران 492 لفة/قدم.









ويشهد محرك الطراز تحسينا في قدراته مقارنة بنسخته السابقة، التي توفرت بمحرك ينتج قوة 573 حصانا، بعزم دوران 476 لفة/قدم.









ويتوفر الطراز بنسخته الجديدة لعام 2022، بتكلفة تبدأ من 169,500 ألف دولار، ويتوفر منه نسخة أخف في الوزن، بتكلفة تبدأ من 182,500 ألف دولار.

أفضل سيارة يابانية رياضية في 2021

وسوق السيارات خلال عام 2021 سيشهد طرح مجموعة استثنائية من السيارات الرياضية يابانية الصنع، تعد أبرزها النسخة الأحدث من طراز أكيورا NSX.

وجمع موقع "هوت كارز" أبرز الأسباب التي تجعل من طراز أكيورا NSX، أبرز سيارة رياضية يابانية الصنع تتوفر للبيع بالأسواق خلال عام 2021 الجاري.

التكلفة

وبدأ الموقع بأكثر ما يميز طراز أكيورا NSX، كطراز رياضي، هو تكلفته، التي تعد مناسبة وأفضل من منافسيه، بالنظر لقدراته الفائقة التي تتفوق على بعض منافسيه، ويطرح الطراز بسعر افتتاحي 157 ألف دولار، أقل بنحو 10 آلاف دولار من منافسه الأقرب أودي R8، وأقل بنحو 30 ألف دولار عن منافس آخر له هو مكلارين 570s.





المحرك

السمة الثانية التي اعتبر الموقع أنها تميز طراز أكيورا NSX عن مختلف السيارات الرياضية الأخرى بالأسواق، هي قدرات محركه، ويطرح الطراز بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر ينتج قوة 500 حصان، يدعمه ثلاث محركات كهربائية تجعل المحرك ينتج اجمالا قوة 573 حصان.

الأداء

كانت السمة الثالثة التي كشف عنها الموقع وتميز طراز NSX، هي أداءه العالي، حيث يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3 ثواني.