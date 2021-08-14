الأمريكيون يفضلون هذه السيارات المستعملة.. تسلا بالمقدمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت نتائج دراسة أجراها موقع iSeeCars.com، عن أسرع مبيعات السيارات المستعملة في السوق الأمريكية خلال يوليو/تموز الماضي.

وضمت القائمة مجموعة متنوعة من السيارات، كانت الهيمنة بها على المراكز الـ3 الأولى من نصيب السيارات الكهربائية.

ونقل موقع "إنسايد إي في" المختص بأخبار السيارات، نتائج الدراسة، التي كشفت عن أن طراز تسلا موديل 3 لعام 2018 الأسرع مبيعا بمتوسط 15.7 نسخة يوميا، بسعر 46,982 ألف دولار.

وفي المركز الثاني، جاء طراز شيفروليه بولت EV الكهربائي، بمتوسط عدد نسخ مباعة يوميا 20.8 نسخة، بسعر 22,005 ألف دولار.

وفي المركز الثالث، جاء طراز تسلا موديل S، بمتوسط عدد نسخ مباعة يوميا يصل لـ 21.3 نسخة، بمتوسط سعر 64,205 ألف دولار.

في المركز الرابع، جاء طراز بي إم دبليو الفئة الرابعة، بمتوسط عدد نسخ مباعة يوميا يصل لـ 22.9 نسخة، بسعر 40,602 ألف دولار.





في المركز الخامس، جاء طراز تويوتا هايلاندر هايبرد، بمتوسط عدد نسخ مباعة يوميا 22.9 سيارة .

وسادسا جاء طراز مازدا MX-5 Miata، بمتوسط عدد نسخ مباعة يوميا 23.6 نسخة، بمتوسط سعر 26,176 ألف دولار.

وفي المركز السابع، جاء طراز تسلا موديل X، بمتوسط عدد نسخ مباعة يوميا 24.7 نسخة، بمتوسط سعر 76,268 ألف دولار.

وفي المركز الثامن، جاء طراز هوندا كلاريتي "بلج إن هايبرد"، بمتوسط عدد نسخ مباعة يوميا يصل لـ 24.7 نسخة، بمتوسط سعر 23,519 ألف دولار.

وفي المركز التاسع، جاء طراز فولكسفاجن جولف GTI، بمتوسط عدد نسخ مباعة يوميا يصل لـ 24.8 نسخة، بمتوسط سعر 24,280 ألف دولار.

وفي المركز الأخير جاء طراز ميني كونفرتابل، بمتوسط عدد نسخ مباعة يوميا 25.0 نسخة، بمتوسط سعر 27,982 ألف دولار.