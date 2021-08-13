موجز ”الخليج 365” للسيارات.. نادي الأقوياء ومشوار "بيجو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

أعلنت شركة بي إم دبليو الألمانية عن نسخة تحديث منتصف جيل "فيس ليفت" الجديدة من طراز IX3 الكهربائي لعام 2022.

شهدت سوق السيارات خلال السنوات الـ 20 الماضية طرح مجموعة متميزة من الموديلات التابعة لفئة سيدان الرياضية من مختلف الماركات.

عبر تاريخها الحافل، قدمت شركة بيجو الفرنسية مجموعة متميزة من السيارات، لكن 8 منها مثلت علامات فارقة في الصناعة.

تتكلف سيارات فورمولا 1 الاستثنائية مبالغ طائلة في صناعتها لما تضمه من أجزاء باهظة في تكلفتها تشمل مقود قيادة معقد وإطارات خاصة.

تترقب أسواق السيارات خلال العام 2022 القادم طرح مجموعة متميزة من الشاحنات التابعة لفئة "بيك أب" من مختلف الشركات.

شهدت صناعة السيارات مصادفات نادرة حدث فيها أن تشابهت تصميمات طرازات من شركات متنافسة إلى حد اعتبارها "توائم" من فرض التطابق.

