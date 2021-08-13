لمواجهة الحرائق.. عبدالله بن زايد يؤكد وقوف الإمارات مع الجزائر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، دعم الإمارات للجزائر في مواجهة كارثة الحرائق التي خلفت عشرات الضحايا.

وكشف وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، مساء الجمعة، في تغريدة على تويتر، عن تلقيه اتصالا هاتفياً من "الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتقديم التعازي في ضحايا الحرائق المهولة التي اجتاحت عددا من الولايات".

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال الاتصال وقوف بلاده بجانب الجزائر حكومة وشعباً لتجاوز هذه المحنة الأليمة.

والأربعاء، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، استعداد الإمارات لدعم الجزائر في مواجهة حرائق الغابات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن "الرئيس تبون تلقى اتصالا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، قدم له خلاله تعازي دولة الإمارات قيادة وشعبا وحكومة، للشعب الجزائري إثر سقوط ضحايا بسبب الحرائق".

وأضاف البيان أن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أعرب عن جاهزية الإمارات لدعم الجزائر في هذا الظرف الصعب".

تضامن عربي



والخميس، أعربت المملكة العربية السعودية عن وقوفها مع الجزائر في هذا الظرف العصيب الذي تمر به الجزائر، وقدمت تعازيها للجزائر في وفاة عدد من الضحايا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة.

وأعرب خلالها "عن وقوف المملكة العربية السعودية الشقيقة حكومة وشعباً إلى جانب الجزائر في الظرف العصيب الذي تمر به جراء موجة الحرائق التي اجتاحت عددا من مناطق البلاد" بحسب تغريدة لوزير الخارجية الجزائري.

كما قدم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لنظيره الجزائري رمطان لعمامرة في اتصال هاتفي تعازيه وتعازي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في ضحايا الحرائق التي اجتاحت ولايات جزائرية.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية أن الصفدي نقل تعازي الملك عبدالله والشعب الأردني، وأعرب عن تضامن المملكة الأردنية الهاشمية ووقوفها مع الجزائر في هذه المحنة الأليمة.





والخميس، أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أن أغلب الحرائق التي تشهدها بلاده هي من فعل أياد إجرامية، وكشف عن إيقاف 22 شخصاً للاشتباه بضلوعهم في إضرام الحرائق.

واستنكر تبون ما وصفه بـ"محاولات البعض للتفريق بين مناطق البلاد"، محذرا ممن وصفهم بـ"الجراثيم التي تحاول الدخول والاندساس بين الشعب الواحد"، مضيفا: "سنتصدى لكل من حاول التفريق بين الجيش والشعب والدولة".

وكشف تبون عن عدم استجابة أي دولة أوروبية لطلبات الجزائر للحصول على طائرات الإطفاء، وقال "اتصلنا بدول أوروبية صديقة لاستقدام طائرات لإطفاء النيران ولكن لم يستجيبوا لنا لانشغالهم بحرائق اليونان وتركيا".





وأشار الرئيس الجزائري إلى أن بلاده تمر بظروف صعبة وأليمة في نفس الوقت تجسدت في حرائق مهولة مست ما يقارب 17 ولاية تركز أكثرها في ولاية تيزي وزو، ووصفها بـ"الكارثة"، مشددا على أن بلاده "لن تنهار وستواجه هذه المحنة".

وحذر الجزائريين عامة وسكان منطقة القبائل التي تضررت بشكل كبير من الحرائق من حركتي "رشاد" الإخوانية و"الماك" الانفصالية التي وصفها بـ"الجراثيم" بمحاولة إحداث الفتنة على خلفية الحرائق.





ووجه كلمة لسكان ولاية تيزي وزو الأكثر تضررا من الحرائق:"حذاري من الجراثيم التي تحاول استغلال الفرصة للتفرقة والشعب كله واحد".

وتابع: "سنستعمل القانون لصدهم، وهؤلاء الناس من يحاولون استغلال الأوضاع الصعبة والتفرقة بين الجيش والشعب أقول لهم إن المواطنين هم من ساعدوا الدولة في القبض على مشبوهين وصل عددهم إلى 22 منهم 11 في تيزي وزو والبقية في عنابة وجيجل".

وواصل تحذيره للتنظيمين الإرهابيين بالقول: "من يمس الوحدة الوطنية ساستعمل معها كل الوسائل وسيدفع الثمن غاليا، الوحدة الوطنية شيء غال جدا".

وشدد على أن هناك أشخاصا مغرضين وتحريات العدالة هي من ستحقق في اغتيال الشاب الذي قتل في مدينة تيزي وزو بعد قدومه من ولاية عين الدفلى للمساعدة في إطفاء الحرائق.

ونبه إلى ضرورة عدم إعطاء الفرصة لمنظمتين إرهابيتين للدخول بين الجزائريين لإحداث الفتنة، في إشارة إلى تنظيمي "رشاد" الإخوانية و"الماك" الانفصالية المصنفتين إرهابيتين.