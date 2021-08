لامبورجيني كونتاش الجديدة تكشف نفسها رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت لامبورجيني الستار عن كونتاش LPI 800-4 الجديدة كلياً، وهي هايبركار بإصدار محدود جداً وتصميم مستوحى من كونتاش الأصلية، واحدة من أكثر الموديلات الأيقونية في تاريخ صناعة السيارات الخارقة.

وتأتي السيارة بألواح جسد من ألياف الكربون مع سطوح حادة وتصميم الوتد المألوف لسيارات لامبورجيني، مع مقدمة مسطحة وفتحات هواء مستطيلة وجنوط 20 إنش في الأمام و21 إنش في الوراء بتصميم كلاسيكي بديع.

المصابيح الخلفية سداسية الشكل مستوحاة مباشرة من موديل سيان، مع نظام عادم رباعي وبدون جناح خلفي مثبت، ولكن من الغالب أن السيارة تخفي جناح خلفي مفعل.

وتعتمد السيارة على محرك 6.5 لتر V12 هايبرد بقوة إجمالية 814 حصان ونظام دفع رباعي، متصل بناقل يدوي 7 سرعات بتقنيات آلية، مع تقنية استعادة الطاقة أثناء الكبح.

وتتسارع السيارة من السكون إلى 100 كلم\س في 2.8 ثانية بسرعة قصوى 355 كلم\س، وتشارك كونتاش الجديدة بعض مواصفات الداخلية مع أفينتادور مثل المقود والمقاعد، بينما حصلت السيارة على شاشة لمسية 8.4 إنش جديدة للنظام الترفيهي.

وتنوي لامبورجيني صنع 112 نسخة فحسب من السيارة وإن لم تؤكد الأسعار للوقت الحالي.

