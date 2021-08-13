كيا EV7 الكهربائية الجديدة كلياً تظهر بالشكل التخيلي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – لمحت كيا منذ أشهر لتطوير SUV كهربائية جديدة كلياً في 2024 مع الكشف عن صورة تشويقية مظللة آنذاك للسيارة، والآن نراها بشكل أوضح في التصميم التخيلي المرفق.

وقد أُطلق على السيارة الاسم الإعلامي EV7، والمؤكد استخدامها لمنصة E-GMP الكهربائية المتطورة التي تدعم معظم الموديلات الكهربائية لكيا وهيونداي وجينيسيس بمدى 400-500 كيلومتر لكل شحنة.

وستوفر EV7 داخلية رحبة تدعم 7 مقاعد وستنطلق بنظام دفع خلفي قياسي ودفع كلي اختياري.. ويُذكر أن السيارة ظهرت الشهر الماضي لأول مرة أثناء اختبارها في الطرق العامة بتمويهات كثيفة وتصميم يبدو مختلفاً تماماً عن سيارات الاحتراق الداخلي والهايبرد الحالية لكيا.

ويُذكر أن هيونداي ستطرح نسخة مماثلة لموديل EV7 باسم “أيونيك 7” في 2024 بمدى لن يقل عن 400 كيلومتر لكل شحنة مع أنظمة قيادة ذاتية متطورة بدون توضيح تفاصيل للوقت الحالي.