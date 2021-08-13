نيسان التيما 2021 متاحة باسترجاع نقدي ومميزات خاصة “عروض العودة للمدارس”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان، بداية ولا أروع للعام الدراسى الجديد مع العروض الحصرية على سيارات نيسان 2021.. لا تفوتك.
*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.
السيارة المشمولة في العرض:
- نيسان ألتيما موديل 2021
مميزات العرض:
- ضمان ممدد ( 1,000,000 كم أو 7 سنوات )
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زيت محرك مجانى ( 250,000 كم أو 7 سنوات )
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خصم %30 على قطع الغيار ( 250,000 كم أو 5 سنوات )
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إسترجاع نقدى حتى 5,600 ريال
الشروط والأحكام:
- تطبق الشروط والاحكام.
- العرض سارى حتى نهاية شهر سبتمبر 2021.
- يختلف قيمة الاسترجاع النقدى من فئة الى أخرى.
- الضمان الممدد لمدة 7 سنوات كم لا محدود ( الضمان الممدد يسرى بعد الضمان المصنعى لــ4 سنوات كم لا محدود ).
- الزيت المجانى عند القيام باعمال الصيانة الدورية فى فروع بترومين نيسان فقط وبحد أقصى 125 لتر او 7 سنوات أيهما أقرب ولا يمكن استبداله بقيمة مالية.
صورة العرض: