وفد سوداني يزور موقع إكسبو 2020 دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زار وفد من السفارة السودانية بالإمارات، موقع إكسبو 2020 دبي للاطلاع على سير الأعمال في جناح السودان المشارك في هذا المحفل العالمي.

وضم الوفد أعضاء من السفارة السودانية في أبوظبي، والقنصلية العامة بدبي.

والتقى الوفد أندريه دورادو، مدير بقسم المشاركين الدوليين الذي قدم شرحا للوفد حول معرض إكسبو 2020 دبي وطريقة اختيار الدول المستضيفة له.

كما أطلعهم على الجهود التي بذلتها اللجنة العليا المنظمة لـ"إكسبو 2020 دبي" بدعم من الحكومة لاستضافة الحدث العالمي وجعله النسخة الاستثنائية في تاريخ إكسبو والذي ظهر جليا في الاستعدادات الفريدة التي ستبهر دول العالم أجمع، وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات.

وأشار أندريه دورادو، إلى أهمية مشاركة السودان في المعرض الذي ستعقد فعالياته في الفترة من الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2021، وحتى 31 مارس/آذار 2022 بمشاركة أكثر من 200 جهة.

وأوضح، أن الدورة الحالية لإكسبو تعتبر الأكبر من حيث عدد الدول والجهات المشاركة.

وأعرب الوفد السوداني الزائر عن عميق شكر وتقدير الحكومة السودانية لدولة الإمارات، ولإدارة إكسبو 2020 دبي على الجهود المبذولة لتهيئة المناخ المناسب للإبداع، وتقديم كل الدعم للجهات المشاركة مؤكدا حرص السودان على المشاركة بفعالية في المعرض.

وضم الوفد الزائر الوزير المفوض المعتز أحمد إبراهيم نائب رئيس البعثة، ومن قنصلية السودان بدبي الوزير المفوض أحمد عبد الرحمن القنصل العام بالإنابة، والمستشار غانم أحمد يحيي، والمستشار أسعد عبدالمطلب، والمستشار إبراهيم الحاج محمد، مسؤول ملف إكسبو في السفارة السودانية.