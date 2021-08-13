لينكون تشوق لنافيجيتور 2022 فيس ليفت مع اقتراب التدشين

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستمر لينكون في الحملة التشويقية لسيارة نافيجيتور 2022 المحدثة قبل التدشين يوم 18 أغسطس، ونلاحظ استلام السيارة لمصابيح أمامية جديدة أكثر أناقة مع مصابيح نهارية LED معاد تصميمها.

وسيستمر تصميم الشبك الأمامي كما هو بدون تغيير، ومن المتوقع استلام السيارة لتحديثات أخرى تشمل مصابيح خلفية جديدة ومصد خلفي مختلف، كما سنرى مجموعة تحديثات داخلية تشمل شاشة معلومات ترفيهية أكبر حجماً بنظام SYNC 4 الأحدث لفورد.

تفاصيل المحركات تظل غامضة للوقت الحالي، مع العلم أن الجيل الرابع الحالي لنافيجيتور انطلق في 2018 بمحرك 3.5 لتر توين تيربو V6 المشترك مع فورد F-150 رابتر بقوة 450 حصان وعزم 677 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي 10 سرعات.

من الراجح استمرار هذا المحرك في الموديل المحدث مع إضافة خيار هجين في الغالب، ربما محرك 3.5 لتر توين تيربو هايبرد المستخدم في F-150 بقوة إجمالية 430 حصان وعزم 722 نيوتن متر.. وسنعلم المزيد عن السيارة خلال أيام معدودة.