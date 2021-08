هوندا NSX تحصل على إصدار تايب إس الحصري لتوديع السوبركار

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هوندا عن إصدار ” NSX تايب إس” المحدود النهائي لتوديع الجيل الحالي من السوبركار قبل تقاعده العام القادم، وستصنع هوندا 350 نسخة فحسب من هذا الإصدار.

وحصلت السيارة على تحديثات ميكانيكية لتحسين أداء محرك 6 سلندر 3.5 لتر توين تيربو الهجين ورفع القوة الإجمالية إلى 600 حصان والعزم إلى 667 نيوتن متر، بزيادة 27 حصان و22 نيوتن متر عن الموديل القياسي.

واقترضت سيارة NSX تايب إس شواحن تيربو جديدة من سيارة NSX GT3 إيفو المخصصة للسباقات، وأجرت هوندا تحديثات أخرى للمبردات الداخلية وسعة البطاريات الكهربائية لتحسين الأداء بالمجمل.

وحصلت السيارة على تحديثات جمالية متعددة تشمل شبك أمامي أكبر حجماً، ما يؤدي لتبريد أفضل للمحرك، مع استخدام واسع للألياف الكربون في القطع الخارجية مثل السقف والجناح الخلفي.

وحصل الإصدار على جنوط جديدة وإطارات بيريلي P-Zero حصرية وجلود ألكانتارا الأفخم في الداخلية ضمن تحديثات أخرى.

وستنطلق هوندا NSX تايب إس الخارقة بسعر يبدأ من 169,500 دولار – 635,000 ريال.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin