بي إم دبليو IX3 "فيس ليفت".. ما الجديد في نسخة 2022؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة بي إم دبليو الألمانية عن نسخة تحديث منتصف جيل "فيس ليفت" الجديدة من طراز IX3 الكهربائي لعام 2022.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية للنسخة الفيس ليفت الجديدة من الطراز، الذي تعزز به الماركة البافارية أسطولها من سيارات X3.

الجديد في نسخة 2022:

وحسب الموقع الأمريكي كان أبرز ما أجري من تعديلات على نسخة 2022 من طراز IX3، تعديل التصميم الأمامي للطراز، ومنحه كشافات LED.









مع إطارات جديدة بقياس 19 بوصة، تعزز من أداء الطراز، في حين احتفظ الطراز بنفس المحرك الذي طرحت به نسخته السابقة.





ويعمل الطراز بمحرك كهربائي بقوة 282 حصانا، وعزم دوران 295 لفة/قدم، بمعدل تسارع من صفر حتى 62 ميلا في الساعة خلال 6.8 ثانية، وسرعة قصوى تصل لـ 112 ميلا في الساعة.