نادي الأقوياء.. أفضل 5 سيارات سيدان رياضية طرحت منذ عام 2000

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت سوق السيارات خلال السنوات الـ 20 الماضية طرح مجموعة متميزة من الموديلات التابعة لفئة سيدان الرياضية من مختلف الماركات.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، أقوى الموديلات التي طرحت منذ عام 2000 حتى الآن في تلك الفئة.

وضمت القائمة طراز Chevrolet SS الذي طرح بمحرك LS3 V8 ينتج قوة 415 حصانا، بعزم دوران 415 لفة/قدم، وناقل سرعة يدوي مزود بـ 6 سرعات.





وطراز Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio من ماركة ألفا روميو، الذي طرح بمحرك v6 بسعة 3 لترات ينتج قوة 505 أحصنة، وعزم دوران 443 لفة/قدم.





ومن ماركة كاديلاك ضمت القائمة طراز Cadillac CTS-V، الذي طرح بمحرك LT4 فئة V8 ينتج قوة 640 حصانا، بعزم دوران 630 لفة/قدم.





من بعده، ضمت القائمة طراز BMW E39 M5، الذي توفر بمحرك S62 V8 سعة 4.9 لتر ومعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 4.8 ثانية.





في ختام القائمة، جاء طراز كيا Kia Stinger GT الذي يعتبر من أقوى السيارات السيدان الرياضية التي طرحت للأسواق على مدار العقدين الماضيين.



