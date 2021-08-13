بالصور.. 8 طرازات تحكي مشوار "بيجو" الحافل في عالم السيارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر تاريخها الحافل، قدمت شركة بيجو الفرنسية مجموعة متميزة من السيارات، لكن 8 منها مثلت علامات فارقة في الصناعة.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات أهم 8 سيارات قدمتها ماركة بيجو عبر تاريخها، منذ تأسيسها في نهاية القرن التاسع عشر.

وضمت القائمة، طراز Type 2 Quadricycle من بيجو والذي طرح عام 1889، وكان يعمل بمحرك بترولي بدائي، وهي واحدة من أوائل السيارات التي قدمتها بيجو.





من بعدها، ضمت القائمة طراز Peugeot 402 Darl’mat، وكان من أهم السيارات التي قدمتها بيجو عبر تاريخها، وتصل قيمة النسخة الواحدة من هذا الطراز الكلاسيكية حاليا 700,000 دولار.





وطراز Peugeot 203، الذي كان من أكثر السيارات مبيعا في حينه.





وضمت القائمة طراز Peugeot 404، وكان من أهم سيارات بيجو بينما تصل قيمته في الوقت الحالي إلى 55,000 دولار.





وكان من أبرز السيارات في تاريخ بيجو، سيارة Peugeot 205 التي توفرت عام 1985، وكان من السيارات التي خاضت أبرز منافسات سباقات الرالي.





من النسخ الحديثة، ضمت القائمة طراز Peugeot 308 الذي ساهم في تدعيم مكانة الماركة الفرنسية بالسوق الأوروبية.





ومن الفئات الرياضية، كان من أهم السيارات التي طرحتها بيجو عبر تاريخها طراز Peugeot 908 HDi FAP العامل بمحرك تربو ديزل، وطرح عام 1999.





وأخيرا، طراز Peugeot RCZ الذي اعتبره "هوت كارز" أحد أهم السيارات التي قدمتها بيجو عبر تاريخها، والذي طرح ضمن فئات كوبيه كونفرتابل ذات السقف المكشوف.



